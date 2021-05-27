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АМПУ планирует привлечь кредиты для крупных проектов в портовой отрасли
15:56 27.05.2021 |
В Администрации морских портов Украины работает над реализацией двух крупных проектов в портовой отрасли с привлечением кредитных средств.
Об этом рассказал замглавы АМПУ по техническим вопросам и развитию инфраструктуры Виталий Липский, выступая на сегодняшнем Ukrainian Ports Forum 2021, передает ЦТС.
"На сегодня есть два основных проекта. Первый - строительство контейнерного терминала на Карантинном молу. По нему мы завершили проектирование. У нас есть финансовая возможность завершить проект за 8 лет, но при условии увеличения финансирования его можно завершить за четыре года. Поэтому мы рассматриваем возможность кредитования", - отметил Липский.
В презентации проекта отмечается, что термин его реализации - 48 месяцев, общая стоимость - 11,98 млрд грн, а необходимая сумма кредита составит $135,3 млн.
По словам замглавы АМПУ по техническим вопросам и развития инфраструктуры, второй проект - реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в морском порту "Пивденный".
"Там уже был реализован первый пусковой комплекс, осталось еще три. Мы также планируем рассмотреть возможность привлечения кредитов", - подытожил он.
Согласно информации по проекту реконструкции водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в морском порту "Пивденный", его термин реализации составляет 28 месяцев. а необходимая сумма кредита - $70 млн.
Министерство инфраструктуры утвердило стратегический план развития ГП "Администрация морских портов Украины" на 2021-2025 годы.
Ожидается, что реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.
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