Транспортные предприятия Украины за 4 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 0,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-апреле 2021 года увеличили перевозку грузов на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 186,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,9% - до 88 млрд ткм.

Согласно статданным, железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в январе-апреле 2021 года перевезено 95,5 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в январе-апреле 2020 года. Автомобильным было перевезено 61,7 млн тонн (+7%), водным – 1,2 млн тонн (-9,2%), трубопроводным – 27,7 млн тонн (-4,9%), авиационным – 0,03 млн тонн (+11,7%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-апреле 2021 года: