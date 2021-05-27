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Транспортные предприятия Украины за 4 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 0,7% - Госстат
11:25 27.05.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-апреле 2021 года увеличили перевозку грузов на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 186,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,9% - до 88 млрд ткм.
Согласно статданным, железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в январе-апреле 2021 года перевезено 95,5 млн тонн грузов, что на 1,2% меньше, чем в январе-апреле 2020 года. Автомобильным было перевезено 61,7 млн тонн (+7%), водным – 1,2 млн тонн (-9,2%), трубопроводным – 27,7 млн тонн (-4,9%), авиационным – 0,03 млн тонн (+11,7%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-апреле 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-апрелю 2020 года
|млн т
|в % к январю-апрелю 2020 года
|Транспорт всего
|87980,5
|97,1
|186,1
|100,7
|железнодорожный
|55085,0
|96,9
|95,5
|98,8
|автомобильный
|13381,4
|99,0
|61,7
|107,0
|водный
|845,0
|100,6
|1,2
|90,8
|трубопроводный
|18565,4
|96,0
|27,7
|95,1
|авиационный
|103,7
|123,0
|0,03
|111,7
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