Открытый геопортал земельных данных начал работу – Лещенко

Открытый геопортал пространственных данных начал работу для граждан 26 мая и уже насчитывает около 1000 наборов данных от 75 территориальных общин.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко рассказал на форуме "Украина 30. Земля", его Facebook.

Он отметил, что 1 января 2021 года вступил в действие закон, которым предусмотрено создание Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), что определяет публичность и прозрачность информации об украинских землях.

"Геопортал активно наполняют 75 ТГ, 10 городов, Харьковская и Львовская ОГА, госучреждения, общественные организации в сфере нигде и бизнес. Большинство информации уже актуализировано, любые изменения мгновенно вносятся в базу", - добавил Лещенко.

Отныне граждане могут зарегистрироваться на сайте и сформировать запрос на получение данных. По словам министра, в настоящее время работает полный каталог, подписка на последние изменения, обратная связь с пользователем.

Геопортал работает в режиме реального времени. В планах министерства также осуществить покрытие всей страны в сжатые сроки, рассказал Лещенко.

По его словам, геопортал даст возможность максимально цифровизуваты государственные процессы и использовать единую картографическую основу.