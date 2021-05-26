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Зарегулированность и дефицит средств мешают компаниям на пути к цифровой трансформации - опрос ЕБА
12:15 26.05.2021 |
Зарегулированность, дефицит средств и низкая цифровая грамотность мешают компаниям на пути к цифровой трансформации, свидетельствует исследование Европейской бизнес ассоциации, в ходе которого с 29 марта по 14 апреля были опрошены 130 руководителей компаний-членов ассоциации.
"В топ-3 барьеров, препятствующих развитию цифровой трансформации в бизнесе, директора компаний отнесли зарегулированность и неэффективное законодательство, недостаточное финансирование, низкую цифровую грамотность. Так, 41% директоров оценивают уровень цифровой грамотности своих сотрудников как умеренный, а 13% считают низким. В то же время 46% оценивают цифровую грамотность своей команды на высоком уровне", - указала ассоциация в релизе по итогам исследования, проведенного в партнерстве с "Хуавей Украина" и SAP Ukraine.
Как указала ЕБА, интегральный показатель индекса составил 2,81 балла при 5 максимальных. Таким образом, индекс очутился в негативной плоскости.
"Наивысшую оценку среди составляющих индекса получил общий уровень цифровой трансформации компаний. Так, 47% директоров оценили уровень цифрового развития своего бизнеса как умеренный, 39% считают, что он высоким, еще 5% - очень высоким. Только 9% респондентов считают, что уровень цифровой трансформации их компаний является низким. В то же время подавляющее большинство, а именно 89% опрошенных. указали, что корпоративная стратегия их компании содержит цели цифровой трансформации", - отметила бизнес-ассоциация.
Цифровая трансформация отраслей, в которых задействованы компании, происходит медленнее, полагают респонденты: 55% назвали уровень цифровой трансформации своей отрасли умеренным, 16% - высоким, 6% - очень высоким. Однако 23% считают его низким или очень низким.
Что касается инвестиций, то по итогам опроса приоритетными являются инвестиции в направлении взаимодействия с клиентами (CRM, электронная коммерция, автоматизация маркетинга) - этим путем идут 85% опрошенных компаний, анализ данных считают приоритетным 55%, управления взаимодействия с сотрудниками - 48%, указала ассоциация.
Исследование индекса проводились впервые.
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