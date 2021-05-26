Совокупный госдолг Украины в апреля 2021 года увеличился на 1,29% в долларах США до $91,33 млрд и на 0,8% в гривне - до 2,534 трлн грн.

Совокупный государственный долг Украины в апреля 2021 года увеличился на 1,29% в долларах США до $91,33 млрд и на 0,8% в гривне - до 2,534 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, обнародованные в среду.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в апреле этого года в долларовом выражении возрос на 1,53% - до $81,37 млрд, в гривневом – на 1,04%, до 2,258 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 3,89% - до $45,12 млрд (в гривне рост на уровне 3,38%, до 1,251 трлн грн).

Гарантированный государством долг в апреле в долларовом эквиваленте снизился на 0,7% до $9,95 млрд, в гривне снизился на 1,17%, до 276,25 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

Согласно им, с начала года совокупный госдолг Украины вырос на 1,19% в долларовом эквиваленте и на 18,33% в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам апреля выросла до 36,15%, в евро - до 13,68%, в СПЗ - до 13,54%, тогда как в гривне снизилась до 36,02%, а в йене осталась на прежнем уровне - 0,6%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в апреле укрепился до 27,75 грн/$1 по сравнению с 27,88 грн/$1 в марте.