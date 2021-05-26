Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

Сейчас нет гарантий на получение каждым украинцем предусмотренных законом двух гектаров земли «по одной простой причине, что это была манипуляция».

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Людям обещали землю. В стране было 52 млн наших граждан, которым сказали, что у каждого будет по 2 га. Только забыли сказать, что у нас земли всего-то 60 млн га. Если даже по 2 га, то это бы 100 млн. Но даже, когда сегодня в стране 40 млн человек, это все равно 80 млн га. Это был просто самообман", - пояснил Лещенко манипулятивность норм законодательства.

При этом, по его словам, это право чиновники активно использовали для собственного обогащения.

"Чиновники, придумавшие эти земельные схемы, они сделали все таким образом, что их родственники, связанные с ними лица просто аккумулировали эту землю через бесплатную приватизацию", - добавил министр.

Исходя из реалий, свой участок земли получат не все граждане Украины. При этом есть приоритетные категории на получение двух гектаров, например участники АТО/ООС. Для этого планируется использовать 750 тыс. га земли постоянного пользования, оставшиеся на балансе государства. Сейчас рассматриваются два подхода к этому вопросу.

"Есть сегодня две концепции. Концепция первая: паи и раздать эти 2 га участникам боевых действий и социальным работникам, работавшим в свое время в этих государственных предприятиях. Вторая концепция: эти земли сдавать через прозрачную аренду, а аккумулированные финансовые ресурсы возвращать участникам АТО/ООС через монетизацию нормативных гектаров, то есть прямой денежной выплатой", - рассказал Лещенко.

А вот вопрос о 2 га для внутренне перемещенных лиц в законодательной плоскости не урегулирован.

"Но мое видение, несмотря на то, что люди потеряли свои дома и потеряли возможность жить там, где они выросли, я считаю, что такие люди имеют право на получение земли", - подытожил министр аграрной политики.

Как отмечается в сообщении, согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин страны имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.

