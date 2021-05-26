В Украине инвентаризуют миллион гектаров госземли до конца года

В 2021 году Госгеокадастр запланировал внести в Государственный земельный кадастр (ГЗК) сведения о земельных участках государственной формы собственности площадью один миллион гектаров.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на форуме "Украина 30. Земля" сообщил в.и.о. председателя Госгеокадастра Сергей Завадский.

Прежде всего, по его словам, речь идет об инвентаризации земельных участков, право собственности на которые возникло до 2013 года и данные о которых пока что отсутствуют в ГЗК. Параллельно будет продолжаться наполнение данными различных информационных слоев кадастра - например: адресный реестр, информация относительно уплаты земельного налога, статистические данные, сведения о сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуре, Государственный водный кадастр и учет поверхностных водных объектов.

"В целом ГЗК уже содержит 31 информационный слой, с которыми можно ознакомиться на публичной кадастровой карте", - рассказал Завадский.

Он отметил, что стратегическая задача Госгеокадастра - это стопроцентное наполнение ГЗК сведениями о земельных участках, границах административно-территориальных единиц, нормативно-денежной оценке земель населенных пунктов.

"Сейчас кадастр содержит сведения о 43 млн гектаров земли, в него внесены данные о 9367 административно-территориальных единицах и нормативно-денежной оценке земель 5312 населенных пунктов. Также во исполнение указа президента о мерах по противодействию рейдерству Госгеокадастр и его территориальные органы вносят сведения о земельных участках, право собственности на которые возникло до 2013 года. За последние 2 года внесли данные о 456,5 тыс. участков общей площадью почти 840 тыс. га", - добавил Завадский.

Как сообщал Укринформ, в рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госгеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных громад. В собственность почти 1300 ОТГ уже перешло более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Активно такая работа ведется в Одесской, Винницкой, Херсонской и Кировоградской областях.