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Лещенко рассказал, как общинам готовиться к запуску рынка земли
15:44 25.05.2021 |
В Министерстве агрополитики представили дорожную карту из 7 шагов для территориальных общин на время подготовки к открытию рынка земли в июле в этом году.
Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко рассказал во время форума "Украина 30.Земля", Правительственный портал.
Он отметил, что с подписанием президентом ключевого закона о земельной децентрализации общины уже могут начинать работать с землями в их распоряжении.
Так, первой задачей является проведение полной инвентаризации земель и формирование базы данных обо всех земельных участках на территории общины.
Дальше - заказать комплексный план пространственного развития территорий общин и объединить таким образом градостроительную документацию и документацию по землеустройству, определить функциональное назначение.
Третьим шагом является проведением встреч с потенциальными инвесторами. "Они должны иметь в своем арсенале информацию о своем географическом расположении, транспортной и другой инфраструктуре, природных и человеческих ресурсах. В этом им будет помогать наш геопортал открытых данных, который уже наполняется всей необходимой информацией", - добавил Лещенко.
Важно также выставить свободные земли в аренду на земельном аукционе. Закон, что позволит их проводить, будет подписан президентом до 28 мая, пояснил министр агрополитики.
Окончил "дорожную карту" для общин Лещенко этапом формирования команды. По его словам, общины требуют соответствующих департаментов из профессиональных людей с нужными навыками и знаниями. А также - мотивированных должной зарплатой.
"Без этих людей рассчитывать на качественное прозрачное управление земельными ресурсами будет очень сложно", - добавил он.
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