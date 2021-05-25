Дефицит госбюджета Украины в апреле составил 3,6 млрд грн при профиците общего фонда 4,3 млрд грн - Госказначейство

Дефицит государственного бюджета в апреле 2021 года составил 3,6 млрд грн при профиците общего фонда 4,314 млрд грн, за январь-апрель этого года дефицит госбюджета увеличился до 29,09 млрд грн при дефиците общего фонда 29,77 млрд грн.

Соответствующие данные представила на своем сайте Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно этим данным, заимствования в апреле составили 52,9 млрд грн, в том числе внешние - 36,2 млрд грн, тогда как погашения в минувшем месяце достигли 35,05 млрд грн, в том числе погашения по внешним обязательствам – 1,36 млрд грн

Всего за четыре месяца 2021 года заимствования составили 172,6 млрд грн, в том числе внешние - 37,3 млрд грн. Погашения в январе-апреле составили 141,9 млрд грн, в том по внешним обязательствам – 15,2 млрд грн.

Приватизация в стране принесла в апреле 147 млн грн, в январе-апреле – почти 677 млн грн при плане за четыре месяца 3,5 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.

Как указала ГКСУ, доходы госбюджета за четыре месяца составили 357,47 млрд грн, в том числе 313,78 млрд грн по общему фонду при плане на этот период 306,8 млрд грн. Расходы госбюджета в январе-апреле достигли 385,25 млрд грн, по общему фонду - 344,385 млрд грн при плане на этот период 376,8 млрд грн, указало ГКСУ.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.