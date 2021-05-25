Финансовые новости
- |
- 25.05.21
- |
- 06:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Производство грузовых вагонов в Украине с начала года снизилось на 53%
23:08 24.05.2021 |
За первые четыре месяца 2021 года в Украине изготовили 586 грузовых вагонов, что на 53% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает Rail Insider.
При этом данные по производству за апрель засекречены, как и данные за март. В январе-феврале в Украине произвели 184 грузовых вагона. То есть за последние два месяца было произведено 402 вагона.
КВСЗ в апреле произвел 90 грузовых вагонов. Всего с начала года предприятие произвело 281 грузовой вагон - падение составило 63,6%.
За прошлый год в Украине изготовили 3 241 грузовой вагон, что на 70,1% меньше, чем в 2019 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парадокс эпохи постправды. Почему Зеленский испугался собственного Центра противодействия дезинформации
|Вадим Денисенко: Ни один серьезный человек в Вашингтоне не обсуждает вопрос «Акта Магнитского» в отношении Украины
|Виталий Кулик: Возможно, президент верит, что занимается деолигархизацией, а вот Ермак улыбается
|Позитив недели. В Украине разработана серия активных головок самонаведения для новых ЗРК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украину возобновились поставки дизтоплива «Роснефти»
|Производство грузовых вагонов в Украине с начала года снизилось на 53%
|На балансе государства осталось 0,75 млн га земли в постоянном пользовании – министр Лещенко
|Рост промпроизводства в Украине в апреле-2021 ускорился до 13% - Госстат
|Рост розничного товарооборота Украины в апреле 2021г ускорился до 34,3% - Госстат
|Фуры перекрыли государственную трассу на Николаев в знак протеста
Это интересно
|Google заплатил Украине штраф в миллион гривен
|Электромобиль Faraday Future FF91 стал ещё более премиальным
|Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию
|Представлен смартфон Nubia Z30 Pro с тремя 64-Мп камерами, 120-Вт зарядкой и ценой от $780
|571 л.с. и 482 км без подзарядки: у Ford F-150 появилась электрическая версия
|Гибридный BMW X5 оснастят экологичными шинами
|Первый космический турист Blue Origin заплатит за полёт не менее $2,8 млн