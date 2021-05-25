Производство грузовых вагонов в Украине с начала года снизилось на 53%

За первые четыре месяца 2021 года в Украине изготовили 586 грузовых вагонов, что на 53% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает Rail Insider.

При этом данные по производству за апрель засекречены, как и данные за март. В январе-феврале в Украине произвели 184 грузовых вагона. То есть за последние два месяца было произведено 402 вагона.

КВСЗ в апреле произвел 90 грузовых вагонов. Всего с начала года предприятие произвело 281 грузовой вагон - падение составило 63,6%.

За прошлый год в Украине изготовили 3 241 грузовой вагон, что на 70,1% меньше, чем в 2019 году.