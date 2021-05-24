Фуры перекрыли государственную трассу на Николаев в знак протеста

На Николаевщине водители большегрузных автомобилей перекрыли государственную трассу Н-24 «Николаев-Благовещенское» в районе села Гурьевка Новоодесского района по направлению к Николаеву.

Они недовольны работой установленного здесь весового комплекса и требуют, чтобы к ним приехали руководители облгосадминистрации, сообщили корреспонденту Укринформа в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Фуры полностью перекрыли обе полосы движения в направлении Николаева, обратная сторона пока открыта. Там дежурят несколько экипажей патрульной полиции, они обеспечивают порядок», - сказали в пресс-службе.

Сейчас на место происшествия выехало руководство полиции.

Акция проходит возле габаритно-весового комплекса «Укртрансбезопасности». Водители утверждают, что якобы ГВК работает некорректно, есть проблемы с точностью взвешивания.

В области одни из наихудших дорог, потому что в Николаеве расположены несколько портов и терминалов, куда каждые сутки привозят груз сотни фур.