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Кабмин снова переименовал Минэкономики
Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Министерство экономики Украины. Соответствующее постановление №504 от 21 мая обнародовано на правительственном портале.
"Министерству экономики в месячный срок подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения касательно внесения в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления", - говорится в документе.
* В сентябре 2019 года Кабмин под руководством премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 20 мая Верховная Рада Украины утвердила нового министра экономики. Министром назначен Алексей Любченко.
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