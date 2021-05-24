Треть пенсионеров не сможет получать пенсию в 2045 году из-за нехватки стажа, – Всемирный банк

Согласно результатам моделирования пенсионной системы Украины и прогнозу по сценарию "статус-кво" на период до 2045 года, уровень замещения пенсиями заработка будет падать (до 20% к 2045 году), а также будет снижаться охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за недостаточности необходимого стажа.

Такие результаты представил старший экономист Всемирного Банка Алексей Случинский, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Также выводами моделирования стало то, что:

* женщины более дисциплинированы в уплате пенсионных взносов, чем мужчины;

* уклонение от уплаты взносов происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых платятся взносы, а не за счет незадекларированного труда,

* наименьший уровень участия в уплате взносов по возрастным когортам - среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию.

"Мы, безусловно, выбираем свой путь, но детально анализируем опыт других стран, чтобы не допустить ошибок и адаптировать лучшие практики таким образом, чтобы они могли заработать и быть эффектными именно в наших условиях", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.