Рост промпроизводства в Украине в апреле-2021 ускорился до 13% - Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2021 года выросло на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, тогда как в марте рост составил 2,1%, феврале и январе – падение 4,6% и 4% соответственно, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был чуть меньшим – 12,5%.

Госстат указывает, что к марту этого года промышленное производство в апреле снизилось на 3,2%, однако с учетом сезонной корректировки – выросло на 2,7%.

В перерабатывающей промышленности в апреле-2021 к апрелю-2020 рост составил 18%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 6,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 4,5%.

В целом за четыре месяца текущего года промпроизводство в Украине возросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – снизилось на 0,5%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2021 г.

апрель 2021г к марту 2021г. % апрель 2021г к апрелю 2020г., % январь-апрель 2021г к январю-апрелю 2020г, % Справочно: январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019, % Промышленность всего 96,8 113,0 101,5 93,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность Добывающая промышленность и разработка карьеров 98,9 106,9 99,5 94,1 - добыча каменного и бурого угля 93,7 144,9 107,5 78,5 - добыча сырой нефти и природного газа 97,2 96,2 94,8 97,6 - добыча металлических руд 95,8 111,8 103,8 93,4 Перерабатывающая промышленность 98,9 118,0 101,6 92,5 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 96,1 96,6 92,3 101,7 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 93,6 158,2 108,5 87,1 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,6 132,7 106,2 95,1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 105,5 100,1 94,6 100,4 Производство химических изделий и химической продукции 102,1 108,6 109,7 114,4 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 106,9 90,0 96,3 106,1 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 116,8 138,8 107,7 90,9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 99,9 129,1 105,9 84,8 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 96,5 141,0 106,5 81,0 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 83,5 150,0 113,3 80,0 производство электрического оборудования 94,7 175,1 138,0 91,2 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 96,6 113,3 96,1 86,7 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 101,3 156,7 99,5 71,7 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 93,6 144,7 115,7 87,5 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 85,5 104,5 104,2 93,2

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.