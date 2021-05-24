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Рост промпроизводства в Украине в апреле-2021 ускорился до 13% - Госстат
17:40 24.05.2021 |
Промышленное производство в Украине в апреле 2021 года выросло на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, тогда как в марте рост составил 2,1%, феврале и январе – падение 4,6% и 4% соответственно, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был чуть меньшим – 12,5%.
Госстат указывает, что к марту этого года промышленное производство в апреле снизилось на 3,2%, однако с учетом сезонной корректировки – выросло на 2,7%.
В перерабатывающей промышленности в апреле-2021 к апрелю-2020 рост составил 18%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 6,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 4,5%.
В целом за четыре месяца текущего года промпроизводство в Украине возросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – снизилось на 0,5%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2021 г.
|апрель 2021г к марту 2021г. %
|апрель 2021г к апрелю 2020г., %
|январь-апрель 2021г к январю-апрелю 2020г, %
|Справочно: январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019, %
|Промышленность всего
|96,8
|113,0
|101,5
|93,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98,9
|106,9
|99,5
|94,1
|- добыча каменного и бурого угля
|93,7
|144,9
|107,5
|78,5
|- добыча сырой нефти и природного газа
|97,2
|96,2
|94,8
|97,6
|- добыча металлических руд
|95,8
|111,8
|103,8
|93,4
|Перерабатывающая промышленность
|98,9
|118,0
|101,6
|92,5
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|96,1
|96,6
|92,3
|101,7
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|93,6
|158,2
|108,5
|87,1
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99,6
|132,7
|106,2
|95,1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|105,5
|100,1
|94,6
|100,4
|Производство химических изделий и химической продукции
|102,1
|108,6
|109,7
|114,4
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|106,9
|90,0
|96,3
|106,1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|116,8
|138,8
|107,7
|90,9
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|99,9
|129,1
|105,9
|84,8
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|96,5
|141,0
|106,5
|81,0
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|83,5
|150,0
|113,3
|80,0
|производство электрического оборудования
|94,7
|175,1
|138,0
|91,2
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|96,6
|113,3
|96,1
|86,7
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|101,3
|156,7
|99,5
|71,7
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|93,6
|144,7
|115,7
|87,5
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|85,5
|104,5
|104,2
|93,2
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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