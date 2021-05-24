В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 млрд долларов

За первые три месяца текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 136,8 тыс. ед. автотранспортных средств, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.

Такой импорт обошелся Украине в 1млрд 170млн долларов США. Это почти на $176 млн больше, чем годом ранее, когда было ввезено 127,2 тыс. ед. автотранспорта.

Количественный рост импорта автотранспорта произошел за счет легковых автомобилей. В I квартале 2021 года импортеры ввезли 125,8 тыс. легковых автомобилей (+9% к аналогичному периоду прошлого года). На приобретение этих машин импортеры потратили $930,6 млн.

В то же время на 40% сократились внешние закупки автобусов, которых в этом году завезли 297 шт. на $9,1 млн.

Импорт грузовых и спец авто снизился на 1% до 10777 шт. При этом их общая таможенная стоимость оказалась выше на $70 млн. от прошлогодней и составила $230,2 млн.