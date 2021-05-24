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Эксперты ожидают восстановления рынка M&A в Украине во второй половине года
10:00 24.05.2021 |
Согласно новому отчету Aequo и Mergermarket, активность рынка слияний и поглощений (M&A) в Украине возрастет во второй половине 2021 года.
Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Aequo, который имеется в распоряжении Укринформа.
Отчет «Catching the rebound: M&A in Ukraine» освещает ключевые тенденции M&A в Украине в условиях CОVID-19, а также перспективы развития украинского рынка слияний и поглощений в 2021 году и позднее.
Отмечается, что общая стоимость публичных M&A сделок в Украине снизилась до 171 млн евро в 2020 году, что является самым низким годовым показателем с 2015 года.
"Между тем с точки зрения количества сделок рынок продемонстрировал большую устойчивость, поскольку инвесторы продолжали финансировать меньшие по стоимости сделки. В 2020 году в Украине были заключены 54 сделки, что превысило годовые показатели, зафиксированные в период с 2014 по 2017 год, хотя и меньше, чем 87 сделок, заключенных в 2019 году", - говорится в пресс-релизе.
"M&A активность в Украине соответствует мировым трендам и идет по кривой пандемии, как и в других странах. Во время локдауна в начале весны мы наблюдали, как клиенты становились чрезвычайно осторожными. Однако, начиная с июня (2020 - ред.), активность начала восстанавливаться", - отмечает Анна Бабич, партнер и руководитель практики M&A в Aequo.
В компании отметили, что в уменьшении сделок в Украине важную роль сыграло сокращение иностранных инвестиций. Если в 2019 году почти девять из каждых десяти M&A долларов, инвестированных в Украину, поступали от иностранных компаний, то в 2020 году инвестиции от них составляли лишь 52% раскрытой стоимости сделок.
В большинстве соглашений украинские компании в прошлом году были активными, утверждает Денис Лысенко, управляющий партнер Aequo.
Крупнейшей украинской сделкой в 2020 году, стоимость которой была публично объявлена, стало приобретение гостиницы «Днепр» компанией Smartland у государства за 36 млн евро.
"Эта продажа свидетельствовала о значительной тенденции, которая сейчас наблюдается в Украине: запланированная приватизация большого количества государственных активов", - прокомментировали в Aequo.
В прошлом году, по данным отчета, были осуществлены лишь шесть сделок с участием фондов прямых инвестиций, на четыре меньше, чем в 2019 году. Однако, общая стоимость сделок составляет 13 млн евро, что демонстрирует годовой рост на 22%.
На украинском рынке M&A в 2019-2020 годах доминировал сектор ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) - на него приходилось 21% количества и 58% стоимости сделок. По мнению экспертов, этот тренд, вероятно, продолжится, "поскольку пандемия усилила значение технологической отрасли для развития мировой экономики".
Как сообщал Укринформ, за 2019 год в Украине было задекларированы 80 сделок в сфере слияний и поглощений на 1,19 млрд евро, что является самым высоким годовым показателем с 2013 года.
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