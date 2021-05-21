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Рост розничного товарооборота Украины в апреле 2021г ускорился до 34,3% - Госстат
17:26 21.05.2021 |
Товарооборот розничной торговли Украины в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 34,3%, тогда как в марте рост составил 13,1%, сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом-2021 розничный товарооборот сократился на 6,5%.
В январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 года оборот розничной торговли возрос на 14%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за четыре месяца 2021 года зафиксирован в Черновицкой (на 26,9%), Тернопольской (на 25,2%), Закарпатской (на 22,1%), Киевской (на 20,1%), Винницкой (на 19,5%), Львовской (на 16,7%), Хмельницкой (на 16,2%), Ивано-Франковской (на 16%), Луганской (на 15,9%), Черниговской и Житомирской (на 15,2%) областях.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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