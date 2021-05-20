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Кабмин утвердил требования к обоснованию крупных инвестпроектов
08:00 20.05.2021 |
Кабинет Министров определил требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
Как передает корреспондент Укринформа, правительственное постановление "Об утверждении требований к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями" было принято на заседании правительства 19 мая.
Согласно документу, технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта со значительными инвестициями должно содержать оценку технической реализации проекта и описание технических решений, информацию об объеме значительных инвестиций и оценочную стоимость содержания объекта инвестирования, результаты юридического анализа проекта, анализ его социальных и экономических показателей, описание рыночной среды и т. п.
Также необходим анализ финансовых показателей и финансовый анализ проекта по результатам анализа финансовой модели проекта; общая характеристика государственной поддержки, описание форм и общего объема государственной поддержки, которые предлагаются к предоставлению для реализации проекта; результаты анализа экологических последствий проекта; перечень выявленных рисков проекта, их оценка, а также определение формы управления такими рисками; срок и этапы реализации проекта, результаты предварительной оценки организации и управление выполнением работ.
«Этот акт разработан с целью утверждения требований к содержанию технико-экономического обоснования, которое заявитель, который намерен реализовать инвестиционный проект со значительными инвестициями, должен подать в уполномоченный орган», - объяснил министр Кабинета Министров Олег Немчинов это решение в Телеграме.
Также определены общие требования к оформлению технико-экономического обоснования.
В правительстве надеются, что принятие постановления даст возможность должным образом осуществлять отбор (оценку) проектов со значительными инвестициями и способствовать заключению специальных инвестиционных договоров.
Как сообщал Укринформ, в начале февраля Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". А Кабинет министров уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) сопровождать инвесторов в предусмотренных законом процедурах.
Предусмотрено, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме освобождения от уплаты налога на прибыль предприятий и таможенной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование), предоставление права на пользование земельным участком с уплатой арендной платы на специальных условиях, обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за государственный счет. При этом общий объем господдержки не может превышать 30% от суммы инвестиций в проект. А сам размер инвестиций должен превышать 20 млн евро (в эквиваленте).
В процессе реализации проекта нужно обеспечить создание не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой работников, которая не менее чем на 15% превышать среднюю заработную плату по соответствующему виду деятельности в регионе. Срок реализации проекта не может превышать 5 лет.
Еще одно условие - воплощение инвестпроекта на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), в том числе в сфере переработки полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля , сырой нефти и природного газа), обращение с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма, рекреации.
Чтобы начать практическую реализацию положений нового законодательства о поддержке инвестпроектов со значительными инвестициями, в Украине необходимо принять не менее 6 нормативно-правовых актов, заявила 14 мая заместитель министра экономики Ирина Новикова.
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