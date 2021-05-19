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Кабмин отказался от регулирования цен на газ и окончательно отменил ПСО
15:44 19.05.2021 |
Кабинет министров не будет продлевать действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая.
"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - сказал он.
По его словам, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.
"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - сообщил премьер.
Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь бут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.
Напомним, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.
Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.
Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.
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