Кабмин отказался от регулирования цен на газ и окончательно отменил ПСО

Кабинет министров не будет продлевать действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - сказал он.

По его словам, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь бут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

