Потребнастроения украинцев в апреле выросло до 77,2 п. – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после снижения в марте на 1,3 пункта, в апреле вырос на 9,4 п. – до 77,2 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

"Положительная тенденция потребительских настроений соответствует тенденции улучшения индекса деловых ожиданий бизнеса (...). В то же время положительная динамика может быть частично связана с изменением метода опроса: в апреле из-за карантина опрос проводился методом телефонного интервью, этот метод привлекает большую часть зажиточного населения по сравнению с интервью с глазу на глаз", - сообщается на сайте агентства в среду.

Согласно исследованию, в апреле индекс текущего положения (ИТП) возрос на 1,1 п. – до 60 п., в частности, индекс текущего личного материального положения возрос на 0,6 п. (до 55,3 п.), а индекс целесообразности крупных покупок – на 1,7 п. (до 64,8 п.).

Помимо этого, индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц поднялся на 14,9 п. - до 88,6 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 13 п. (до 92,2 п.), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 10,5 п. (до 71 п.), а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет – на 21 п. (102,5 п.).

В отчете Info Sapiens указывается, что в апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос (ухудшился – ИФ) на 0,5 п. – до 148,6 п., а индекс инфляционных ожиданий сократился на 2,7 п. – до 185,1 п.

Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились – индекс девальвационных ожиданий возрос на 10,9 п. – до 145,3 п.

Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале – до 81,9 п. (к уровню мая-2019), в марте – до 73 п., в апреле – до 66,2 п., после чего возросли в мае – до 76,3 п. и вновь снизились в июне – до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре улучшились на 9,2 п., а в ноябре выросли до 65,7 п. а в декабре - до 65,9 п.

В январе 2021 года ИПН потребнастроения ухудшились до 60,7 п., после чего возросли феврале до 69,1 п. и вновь ухудшились в марте до 67,8 п.