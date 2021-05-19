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Минфин упростил проведение транзитных операций с финансовыми гарантиями
22:10 18.05.2021 |
Министерство финансов издало приказ, которым упрощается для бизнеса осуществление транзитных операций с использованием финансовых гарантий; документ зарегистрирован Министерством юстиции 17 мая.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что приказ №200 «О некоторых вопросах обеспечения уплаты таможенного долга в режиме совместного транзита» был подписан 6 апреля 2021 года. Проект приказа был разработан Минфином совместно с таможенной службой при поддержке Офиса поддержки реформ при Минфине и Программы EU4PFM.
Приказом упрощается для бизнеса осуществление транзитных операций с использованием финансовых гарантий. В частности, утверждается порядок обеспечения уплаты таможенного долга в режиме совместного транзита с применением электронной системы управления гарантиями, которая является составляющей национальной электронной транзитной системы (аналог NCTS).
Утвержденный порядок определяет: принятие финансовых гарантий, их регистрацию и учет, отмену регистрации, отзыв и высвобождение финансовых гарантий, учет резервирования и высвобождения базовой суммы общей финансовой гарантии или освобождения от гарантии, осуществляемое с применением электронной системы управления гарантиями.
17 мая 2021 года приказ зарегистрирован Министерством юстиции Украины, документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как сообщалось, с 1 января 2009 года на территории Европейского Союза все операции транзита осуществляются с использованием европейской таможенной информационной системы NCTS (New Customs Transit System).
В Украине 8 апреля 2021 года оформлена первая декларация в режиме совместного транзита на национальном уровне с применением NCTS. Сейчас NCTS работает в Украине в национальном масштабе, который является необходимым этапом подготовки для присоединения Украины к Конвенции о процедуре общего транзита.
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