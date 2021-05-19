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Рада уволила министра экономики Петрашко
Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
За такое решение проголосовали 280 нардепов.
Перед голосованием заместитель главы профильного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что комитет не поддержал увольнение Петрашко, рекомендовав Раде определиться путем голосования.
Отчитываясь перед парламентом, Петрашко основным достижением министерства за год работы назвал "стабилизацию экономики в условиях коронакризиса".
"Впервые в истории мы прошли кризис без кардинальных потрясений - в стабильной курсовом среде и с одновременным поднятием как минимальной, так и средней зарплаты", - в частности, сказал он.
"Поднятие зарплаты было абсолютно обоснованным, оно способствовало росту ВВП на 0,2% в годовом измирении и увеличению потребительского спроса", - отметил Петрашко, отвечая на вопросы нардепов.
По его словам, заложены основы для роста экономики и "получена положительная динамика с марта в т.ч. по росту экспорта, торговли, промпроизводства впервые за очень-очень много лет".
Среди достижений он также назвал реализацию программы "5-7-9%", которая, по его словам, "стала неотъемлемой частью для малого и среднего предпринимательства.
"Была инициирована новая программа по частичной безработице. Таким образом было сохранено 500 тыс рабочих мест и трудоустроено за этот год более 800 тыс человек. Нам удалось остановить рост безработицы", - добавил Петрашко.
Среди достижений в направлении АПК он, в частности, заявил о "подготовленной инфраструктуре для открытия рынка земли".
Также, по его словам, использовались рыночные методы для стабилизации цен на продукты.
Кроме этого, среди достижений он назвал то, что от приватизации бюджет получил более 2 млрд грн.
"Из того, что не удалось - поддержка национального производителя. Это тот амбициозный план, который мы не до конца достигли. Можно было бы быстрее запустить программу "инвестнянь"...", - также, в частности, заявил министр экономики.
Нардепы раскритиковали работу министра - в частности, из-за госрегулирования цен на горючее, ухудшения инвестклимата, 19 млрд грн убытков "Нафтогаза".
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