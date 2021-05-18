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Рада уволила министра инфраструктуры Криклия
Верховная Рада приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 284 народных депутата.
Перед голосованием министр отчитался о своей работе на должности.
Владислав Криклий занимал должность министра инфраструктуры с августа 2019 года, он стал одним из трех министров, которые сохранили свои должности после отставки Кабмина Алексея Гончарука.
Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании утвердила на должность министра инфраструктуры кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в четверг.
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