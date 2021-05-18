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Украина проведет первую выплату по ВВП-варрантам
15:44 18.05.2021 |
Украина 31 мая 2021 года осуществит первую выплату по государственным деривативам - ВВП-варрантами, выпущенными в 2015 году. Выплата будет осуществлена в отношении 2019 отчетного года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов (Минфина).
Как отмечается в сообщении, на основании расчетов, проведенных по состоянию на 30 апреля 2021 года в соответствии с условиями государственных деривативов, сумма выплаты, подлежащая уплате, составляет 40,750 млн долларов.
По данным Минфина, непогашенная условная сумма государственных деривативов составляет 3,239 млрд долларов. Таким образом, держатели получат выплату в размере 12,58 долларов за каждую 1 тысячу долларов условной суммы государственных деривативов, которые им принадлежат.
Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. По условиям сделки, выплаты по варрантам состоятся не ранее 2021 года и только в случае, если украинский ВВП вырастет на 35% - до 125,4 млрд долларов.
Ранее в НБУ заявляли, что для решения о выкупе или обмене ВВП-варррантов, выпущенных при реструктуризации долга Украины в 2015 году, необходим комплексный подход.
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