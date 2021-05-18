Рынок металлопроката Украины за 4 мес. возрос на 7,8%, доля импорта составила 21,2%

Украинские предприятия в январе-апреле текущего года нарастили потребление металлопроката на 7,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 363,7 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу объединения "Укрметаллургпром", за этот период импортировано 288,7 тыс. тонн, или 21,17% внутреннего рынка потребления металлопроката.

"В январе-апреле 2021 года емкость внутреннего рынка металлопроката составила 1363,7 тыс. тонн, из которых 288,7 тыс. тонн, или 21,17%, приходится на импорт. В январе-апреле 2020 года емкость внутреннего рынка была 1265,1 тыс. тонн, из них 341,1 тыс. тонн, или 26,29%, импортировано. Таким образом, за четыре месяца этого года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-апреля прошлого года на 7,79% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,79%", - констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, структура импорта в январе-апреле 2021 года характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,10% и 43,33% соответственно); в аналогичном периоде 2020 года, наоборот, наблюдалось доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 50,40% и 47,52%).

По данным "Укрметаллургпрома", в январе-апреле украинские метпредприятия произвели 6,39 млн тонн металлопроката (107,02% к январю-апрелю 2020 года), из которых, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано порядка 5,32 млн тонн, или 83,2%. За четыре месяца 2020 года доля экспорта составляла 84,5% (5,05 млн тонн при общем производстве металлопроката 5,97 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за январь-апрель 2021 года пришлось 48,47%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020 года (50,80%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках заметно выше показателя января-апреля предыдущего года (36,00% и 32,10% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках уступает показателю аналогичного периода 2020 года (15,53% против 17,10%).

По данным ООО "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-апреле являются страны ЕС (31,4%), прочие страны Европы (22,9%) и страны NAFTA (9,4%).

Среди металлургических импортеров в январе-апреле-2021 первое место занимает СНГ (47,4%), на втором ЕС - 27 (23,9%), на третьем - прочие страны Европы (14,2%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. В 2020 году импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.