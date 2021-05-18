ЕИБ в прошлом году инвестировал в Украину свыше миллиарда евро

Европейский инвестиционный банк в 2020 году инвестировал в инфраструктурные и инновационные проекты в Украине свыше 1 миллиарда евро, что более чем на 50% превышает показатели 2019-го.

Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

По его словам, коронавирус сделал 2020 год очень сложным. Но кризисы, даже самые острые, всегда открывают возможности.

"Мы активизировали инвестиции для решения проблем долгосрочного социального и экономического развития Восточной Украины и интеграции регионов, пострадавших от конфликта, а также модернизации дорожной инфраструктуры. Подписали кредитное соглашение на 340 миллионов евро, что поможет восстановить социальную инфраструктуру, улучшить коммунальные услуги, а также реконструировать административные здания во многих городах на востоке страны. Также привлекли 100 миллионов евро на модернизацию дорог в Луганской области", - рассказал банкир.

Он напомнил и о подписании кредитного соглашения на 300 миллионов евро для повышения энергоэффективности почти 1 000 общественных зданий и предоставлении 200 млн евро на улучшение общественного транспорта в Украине. Благодаря этому кредиту 20 средних и крупных украинских городов модернизируют подвижной состав электрического общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, вагонов метро и электробусов). 30 млн евро ЕИБ предоставил для модернизации и цифровизации Укрпочты и 50 млн - для стимулирования инноваций и предпринимательской экосистемы в Украине (кредит на развитие инновационного парка UNIT.City).

В 2020 году ЕИБ также направил 75 млн евро местным финансовым посредникам - ПроКредит Банку Украина (25 млн евро), ПРАВЭКС Банку (30 млн евро) и Укрэксимбанку (эквивалент 20 млн евро в гривне) - для поддержки украинских малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации, пострадавших от экономического влияния пандемии коронавируса.

"Поэтому, несмотря на трудности, 2020-й для нас был вполне продуктивным годом", - подытожил Жан-Эрик де Загон.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1957 году. Банк осуществляет кредитную деятельность и является крупнейшим заемщиком средств на международных финансовых рынках. С 2004 года Украина начала сотрудничество с ЕИБ в создании нормативно-правовой базы с целью привлечения его ресурсов для воплощения инфраструктурных, энергетических, природоохранных и других инвестиционных проектов. В 2007 году открылось Представительство ЕИБ в Украине.

С тех пор объем предоставленных ЕИБ финансовых ресурсов в Украине - как в государственном, так и в частном секторе, - достиг почти 7,46 миллиарда евро в рамках реализации полсотни проектов. ЕИБ предоставляет долгосрочные кредиты со сроком погашения 15-25 лет - в зависимости от особенностей проекта. Это снижает кредитную нагрузку на клиентов и позволяет им лучше управлять своими финансовыми обязательствами. При этом ЕИБ предлагает привлекательные процентные ставки и гибкие условия выплат.