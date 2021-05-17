Для получения транша Украина должна выполнить условия МВФ до конца июня, – замглавы Нацбанка

Украина может достигнуть соглашения с Международным валютным фондом на уровне персонала в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, передает Finclub.

"По нашим позитивным ожиданиям, в течение следующих нескольких недель удастся выйти на staff level agreement - это будет текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что настав этот счастливый момент - достигнуто - SLA. Далее мы должны будем выполнять "предварительные меры", - сказал он в интервью изданию.

По словам Гелетия, Украина должны выполнить их до начала каникул в МВФ во второй половине лета.

"Если мы выполняем все предварительные меры, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы МВФ во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня", - добавил он.

Только после выполнения обязательств перед МВФ Украина может рассчитывать на новый транш. "И все эти вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала - staff level agreement - и дальше выполнять предварительные меры и уже попадать с первым просмотром программы на Совет директоров МВФ", - сказал замглавы НБУ.

Как сообщалось, сейчас Украина находится в 18 месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш в размере $ 2,1 млрд Украина получила сразу после утверждения программы - 9 июня 2020 года. Однако после того МВФ поставил на паузу выделения Украине следующих траншей.

На это был ряд причин. Среди них вмешательства власти в работу НБУ, НАБУ и САП.

Сейчас независимость работы Нацбанка, НАБУ и САП остаются в приоритете МВФ. Кроме того фонд настаивает на отмене искусственных ограничений цен на энергоресурсы для населения, в частности цен на газ, которые правительство административно ограничил зимой этого года.

Также Верховная Рада должна принять закон о Высшем совете правосудия и правки в закон о Нацбанке.

По словам главы НБУ Шевченко, в этом году Украина рассчитывает на два транша от МВФ в рамках программы stand-by. Это без учета возможных $2,7 млрд, полученных от эмиссии СПЗ.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2021 году Украина дополнительно получит от МВФ $2,7 млрд.