Мининфраструктуры анонсировало эксперимент по доступу к рынку речных перевозок

Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта относительно захода в речные порты судов под флагом государств, с которыми не заключен договор о судоходстве на внутренних водных путях, без получения одноразовых разрешений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Постановлением вводится реализация указанного проекта до 31 декабря текущего года с целью создания благоприятных условий для субъектов хозяйствования для доступа к рынку речных перевозок", - отметил глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, учитывая потребности рынка в условия развития водных перевозок, внедрение этого проекта позволит обеспечить конкурентноспособность речных портов в сравнении с морскими портами, где не предусмотрено получение каких-либо разрешений. А также позволит увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта.