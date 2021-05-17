Финансовые новости
- |
- 17.05.21
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мининфраструктуры анонсировало эксперимент по доступу к рынку речных перевозок
11:59 17.05.2021 |
Правительство приняло постановление о реализации экспериментального проекта относительно захода в речные порты судов под флагом государств, с которыми не заключен договор о судоходстве на внутренних водных путях, без получения одноразовых разрешений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"Постановлением вводится реализация указанного проекта до 31 декабря текущего года с целью создания благоприятных условий для субъектов хозяйствования для доступа к рынку речных перевозок", - отметил глава ведомства Владислав Криклий.
По его словам, учитывая потребности рынка в условия развития водных перевозок, внедрение этого проекта позволит обеспечить конкурентноспособность речных портов в сравнении с морскими портами, где не предусмотрено получение каких-либо разрешений. А также позволит увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала
|СНБО и воры в законе. Как Зеленский готовит Медведчуку двойной выигрыш
|Позитив недели. Украинская «Горлица-2» не будет уступать турецкому Bayraktar
|Армагеддон в городе. Что высматривал в Донецке российский генерал Теплинский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 17 мая перешли к росту на оптимизме вокруг спроса
|В Украине вводят европейскую практику маркировки мяса, оливкового масла и меда
|Стартовал прием заявок на портале «Дия» на участие в розыгрыше льготных кредитов на жилье для переселенцев
|Socar подтвердила наличие контракта с «Роснефтью» о поставках топлива в Украину
|Германия разрешила Nord Stream 2 уложить два километра труб в немецких водах
|АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики
|Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май
Это интересно
|Китайцы раскрыли большой кроссовер на базе Volvo XC90
|SpaceX будет работать вместе с Google для развития спутникового интернета Starlink
|Первый флагман с Android 12 демонстрирует уникальный дизайн. Опубликованы рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro
|Представлен Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12
|Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline
|eBay разрешила пользователям торговать NFT
|Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept