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Сеть ресторанов Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году
17:44 14.05.2021 |
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King выйдет на украинский рынок в 2021 году, сообщил генеральный директор "Bimbo QSR Украина" Игорь Мариаш.
"В этом году, надеемся, в Украину зайдет такая сеть, как Burger King, которой раньше в стране не было, но в этом году они окончательно решили зайти", - сказал Мариаш в ходе "круглого стола" "Закон об инвестнянях: проекты на первый миллиард" в пятницу.
По его словам, сеть нашла в Украине партнера. В то же время он не назвал компанию.
Корпорация Burger King основана в 1954 году в США, является одной из крупнейших сетей фаст-фуда в мире. Сеть объединяет 17 тыс. ресторанов по всему миру.
"Bimbo QSR Украина" входит в состав международной хлебопекарной холдинговой компании Grupo Bimbo. В октябре 2017 года компания купила пекарню "Ист Болт Украина" (Днепр), производившую булочки для бургеров международной сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
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