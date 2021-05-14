Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I кв.-2021 сократилось в 2,4 раза - Госстат

Согласно данным на сайте Госстата, экспорт услуг в январе-марте 2021 года снизился на 14,4%, до $2,418 млрд, импорт возрос на 31,6% - до $1,814 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,33 (в первом квартале 2020 года – 2,05).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 203 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за I кв. 2021г
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I кв. 2021 к I кв. 2020, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, I кв. 2021 к I кв. 2020, %
|Услуги – всего¹
|2417.5
|85.6
|1814.3
|131.6
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|341
|85.4
|1.9
|473.7
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|1.7
|56.5
|к
|к
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|339.3
|85.6
|к
|к
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|43.7
|66.1
|13.2
|88.5
|Транспортные услуги, в т.ч
|730.3
|58.6
|301.8
|103.1
|морской транспорт
|129.2
|87
|98.1
|135.6
|речной транспорт
|9.1
|132.7
|к
|к
|воздушный транспорт
|181.6
|70.5
|93.9
|77.7
|железнодорожный транспорт
|102.5
|100
|43.5
|89.4
|автодорожный транспорт
|89.4
|113.3
|47.8
|123
|трубопроводный транспорт
|133.8
|23.4
|к
|-
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|71.9
|100.1
|8.3
|130.1
|Услуги почтовой и курьерской службы
|12.9
|130.9
|9.4
|177.1
|Услуги по путешествиям
|80.1
|80.8
|215.5
|108.4
|Строительные услуги
|9
|50.4
|9.3
|136.2
|Страховые услуги
|27.4
|223.3
|25.4
|89.4
|Финансовые услуги
|24.3
|83.1
|506.8
|377.4
|Роялти и лицензионные услуги
|14.2
|144
|113.8
|114.1
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|840.7
|128.6
|130.3
|101.4
|Деловые услуги
|295.2
|104.3
|224.9
|80.5
|Услуги исследований и разработок
|29.7
|101.5
|8
|154.1
|Профессиональные консалтинговые услуги
|148.6
|103.3
|128.4
|95.3
|Научные и технические услуги
|56.7
|87.6
|23.4
|76.5
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0.2
|125.7
|0.1
|0.4
|Услуги с/х и услуги по добыче
|0.9
|37.9
|1.1
|11.8
|Услуги операционного лизинга
|11.5
|100.1
|45.5
|72.4
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|10.5
|136.8
|5.5
|81
|Другие деловые услуги
|37.1
|158.7
|13
|86.6
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|9.9
|235.8
|2.2
|65.8
|Государственные и правительственные услуги
|1.6
|60.4
|269.1
|140.67
Данные: Госстат
¹ - Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.