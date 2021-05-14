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Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2021 возрос на 1,4%
16:53 14.05.2021 |
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 12% - до $13,707 млрд, импорт - на 11%, до $15,022 млрд.
Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем-2021 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1% – до $4,829 млрд, импорта – на 8,5%, до $5,648 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2021 также было негативным и составило $0,819 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,424 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом квартале текущего года составил 0,91 (в первом квартале-2020 – 0,90).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--март 2021 к январю-марту 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-март 2021 к январю-марту 2020, %
|Всего¹
|13706.7
|112
|15021.8
|111
|Животные, продукты животного происхождения
|251.3
|94.5
|349.4
|121.8
|Продукты растительного происхождения
|2492.6
|81.8
|724.8
|107.9
|- зерновые культуры
|2163.1
|82.4
|93
|99
|Жиры животного и растительного происхождения
|1576.1
|109.8
|88.7
|127.4
|Готовые пищевые продукты
|896.4
|100.3
|709.3
|107.8
|Минеральные продукты
|1966.4
|162.5
|2712.4
|105.8
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|128.6
|59.3
|2574.7
|107.1
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|478.9
|109.3
|2113.1
|104.5
|Фармацевтическая продукция
|60.4
|104.6
|611.1
|99.7
|Удобрения
|85
|144.7
|283.3
|104.7
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|245.6
|149.2
|979.3
|122.1
|Кожевенное сырье
|43.1
|110.3
|72
|113.7
|Древесина и изделия из нее
|412.1
|124.1
|73
|99
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|107.4
|112
|342.1
|152.6
|Текстильные материалы и изделия
|197.7
|94.6
|568.2
|97.3
|Обувь
|47.3
|98
|181.3
|114.6
|Изделия из камня, гипса, цемента
|117.4
|116.9
|167.3
|103.7
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|28.6
|225.7
|53.6
|270.9
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|3064.5
|128.8
|768.3
|107.5
|- черные металлы
|2663.8
|129.4
|213.7
|95.4
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1257.9
|113.5
|2882.7
|112.1
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|465.9
|99.2
|1547.7
|128.2
|Электрические машины
|792.1
|124.1
|1334.9
|97.8
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|145.3
|69.4
|1585.6
|117.2
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|39.3
|146.3
|1547.9
|120.3
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|37.1
|126.1
|323.4
|147.6
|Разные промтовары
|289.4
|138.9
|275.6
|110.7
|Произведения искусства
|0.3
|1866.2
|2
|869.4
|Товары, приобретенные в портах
|0.4
|43.1
|21.2
|44.1
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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