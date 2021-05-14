Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2021 возрос на 1,4%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2021 года возросло на 1,4% по сравнению с январем-мартом 2020 года - до $1,315 млрд с $1,296 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 12% - до $13,707 млрд, импорт - на 11%, до $15,022 млрд.

Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем-2021 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1% – до $4,829 млрд, импорта – на 8,5%, до $5,648 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2021 также было негативным и составило $0,819 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,424 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом квартале текущего года составил 0,91 (в первом квартале-2020 – 0,90).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--март 2021 к январю-марту 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-март 2021 к январю-марту 2020, % Всего¹ 13706.7 112 15021.8 111 Животные, продукты животного происхождения 251.3 94.5 349.4 121.8 Продукты растительного происхождения 2492.6 81.8 724.8 107.9 - зерновые культуры 2163.1 82.4 93 99 Жиры животного и растительного происхождения 1576.1 109.8 88.7 127.4 Готовые пищевые продукты 896.4 100.3 709.3 107.8 Минеральные продукты 1966.4 162.5 2712.4 105.8 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 128.6 59.3 2574.7 107.1 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 478.9 109.3 2113.1 104.5 Фармацевтическая продукция 60.4 104.6 611.1 99.7 Удобрения 85 144.7 283.3 104.7 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 245.6 149.2 979.3 122.1 Кожевенное сырье 43.1 110.3 72 113.7 Древесина и изделия из нее 412.1 124.1 73 99 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 107.4 112 342.1 152.6 Текстильные материалы и изделия 197.7 94.6 568.2 97.3 Обувь 47.3 98 181.3 114.6 Изделия из камня, гипса, цемента 117.4 116.9 167.3 103.7 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 28.6 225.7 53.6 270.9 Недрагоценные металлы и изделия из них 3064.5 128.8 768.3 107.5 - черные металлы 2663.8 129.4 213.7 95.4 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1257.9 113.5 2882.7 112.1 Реакторы ядерные, котлы, машины 465.9 99.2 1547.7 128.2 Электрические машины 792.1 124.1 1334.9 97.8 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 145.3 69.4 1585.6 117.2 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 39.3 146.3 1547.9 120.3 Приборы и аппараты оптические, фотографические 37.1 126.1 323.4 147.6 Разные промтовары 289.4 138.9 275.6 110.7 Произведения искусства 0.3 1866.2 2 869.4 Товары, приобретенные в портах 0.4 43.1 21.2 44.1

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.