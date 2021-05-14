Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн

Министерство финансов Украины за минувший месяц увеличило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 3,34 млрд грн - до 602 млрд грн, в частности прогноз выплат в октябре-декабре увеличен на 1,9 млрд грн - до 119,9 млрл грн.

Согласно данным на сайте Минфина, прогноз выплат по госдолгу в апреле-июне вырос на 0,98 млрд грн - до 166,7 млрд грн, в июле-сентябре - на 0,5 млрд грн, до 169,6 млрд грн.

Пиковым месяцем для выплат остается сентябрь, причем за месяц прогноз сентябрьских выплат министерство увеличило на 0,56 млрд грн - до 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Прогноз выплат по госдолгу в 2022 году вырос почти на 12 млрд грн - до 350,9 млрд грн, указало ведомство.

Минфин также за месяц повысил прогноз выплат по внутреннему долгу во втором квартале - на 1,51 млрд грн, до 147,2 млрд грн, в третьем - на 0,6 млрд грн, до 80,4 млрд грн, в четвертом - на 0,48 млрд грн, до 104 млрд грн.

В целом выплаты по внутреннему госдолгу в этом году должны составить 441,1 млрд грн, по внешнему - 161,3 млрд грн, свидетельствует майский прогноз.