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Счетная палата выявила за 2020 год бюджетных нарушений на 26 млрд гривен
15:53 13.05.2021 |
Счетная палата в 2020 году выявила бюджетных нарушений и недостатков на общую сумму 26, 258 млрд гривен. Объем проверенных средств-1 трлн 185 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, аудиторы проверили 285 объектов, утверждено 48 отчетов. Более 71% (18,8 млрд грн) от общего объема нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой в 2020 году, пришлось на 7 аудитов.
В частности, впервые за всю историю независимости проведен аудит Верховной рады. И впервые - аудит по решению парламента относительно эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб. Этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году - апреле 2020 года 52,8 млрд гривен
По результатам проведенных аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. В 2020 году по результатам 17 аудитов направлено 21 сообщение правоохранительным органам относительно выявленных признаков уголовных правонарушений. По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования в уголовных процессах.
Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.
По данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд гривен, или на 5%.
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