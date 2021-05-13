Счетная палата выявила за 2020 год бюджетных нарушений на 26 млрд гривен

Счетная палата в 2020 году выявила бюджетных нарушений и недостатков на общую сумму 26, 258 млрд гривен. Объем проверенных средств-1 трлн 185 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, аудиторы проверили 285 объектов, утверждено 48 отчетов. Более 71% (18,8 млрд грн) от общего объема нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой в 2020 году, пришлось на 7 аудитов.

В частности, впервые за всю историю независимости проведен аудит Верховной рады. И впервые - аудит по решению парламента относительно эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб. Этот аудит показал, что госбюджет недополучил в 2019 году - апреле 2020 года 52,8 млрд гривен

По результатам проведенных аудитов Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования. В 2020 году по результатам 17 аудитов направлено 21 сообщение правоохранительным органам относительно выявленных признаков уголовных правонарушений. По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительными органами начато 22 досудебных расследования в уголовных процессах.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

По данным Счетной палаты, несмотря на перевыполнение плана доходов государственного бюджета за 2020 год, расходы были меньше плана на 67,3 млрд гривен, или на 5%.