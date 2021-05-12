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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте-2021 сократилась на 3,5% – Госстат
22:53 12.05.2021 |
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2021 года сократилась на 3,5% к февралю и составила 71,5 млрд грн (без учета электроэнергии).
Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в марте украинцы уплатили за жилкомуслуги 26,9 млрд грн, что составило 117,7% начисленной за тот месяц суммы.
Задолженность за поставленную электроэнергию в марте составила 7,8 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Ивано-Франковской (164,7% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Полтавской (152,9%) и Закарпатской (152,7%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты - в Херсонской, Донецкой, Луганской, Одесской, Кировоградской областях и в Киеве (91-100% суммы начислений).
По данным Госстата, с начала года с населением заключено 12,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуг на общую сумму 102 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 61,1 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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