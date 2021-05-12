Украина наращивает объемы грузовых перевозок по Днепру

В январе-апреле по реке Днепр было перевезено 3,12 млн тонн грузов, что на 1,2 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Отмечается, что за 4 месяца этого года по Днепру было осуществлено 3 465 рейсов, что на 104,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено 1 694 рейса.

Больше всего было перевезено строительных грузов, объемы транспортировки которых выросли на 126% - до 1,97 млн тонн. На втором месте - зерновые грузы, объем перевозки которых снизился по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 2% и составил 804,8 тыс. тонн.

Кроме того, в январе-апреле на 68,3% выросли объемы перевозки металла речным транспортом - до 340 тыс. тонн.

Данные о движении судов и перевозке грузов по Днепру смотрите здесь.

Как сообщал Укринформ, в январе-марте 2021 года по реке Днепр было перевезено 1,8 млн тонн грузов, что на 66%, или на 719,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020-го.