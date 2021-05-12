Финансовые новости
- |
- 12.05.21
- |
- 22:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина наращивает объемы грузовых перевозок по Днепру
18:17 12.05.2021 |
В январе-апреле по реке Днепр было перевезено 3,12 млн тонн грузов, что на 1,2 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).
Отмечается, что за 4 месяца этого года по Днепру было осуществлено 3 465 рейсов, что на 104,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено 1 694 рейса.
Больше всего было перевезено строительных грузов, объемы транспортировки которых выросли на 126% - до 1,97 млн тонн. На втором месте - зерновые грузы, объем перевозки которых снизился по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 2% и составил 804,8 тыс. тонн.
Кроме того, в январе-апреле на 68,3% выросли объемы перевозки металла речным транспортом - до 340 тыс. тонн.
Данные о движении судов и перевозке грузов по Днепру смотрите здесь.
Как сообщал Укринформ, в январе-марте 2021 года по реке Днепр было перевезено 1,8 млн тонн грузов, что на 66%, или на 719,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020-го.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
|Виталий Портников: Что означает удар по главному пророссийскому лоббисту
|Доллар резко обвалился на межбанке из-за медленного восстановления рынка после майских выходных, но может снова подорожать
|Провалы Банковой и российские планы. О чем забыл рассказать Зеленский на форуме «Безопасность страны»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Размер платежки за коммуналку за год вырос на 46%
|Украина наращивает объемы грузовых перевозок по Днепру
|Послы G7 призвали быстро решить вопросы управления «Нафтогазом»
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
|Австрийская Head начала строительство нового завода в Виннице
|Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов
Это интересно
|Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты
|Японские учёные придумали аккумулятор, способный проработать 5 лет почти без потери ёмкости
|Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте
|Ferrari рассекретила два суперкара с мощнейшим V12
|Google внедряет «будущее без паролей» для пользователей без разрешения
|Citroen выпустил крошечный электрический фургон