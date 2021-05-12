Австрийская Head начала строительство нового завода в Виннице

Австрийская компания Head International Holding GmbH (HEAD) 12 мая возобновила строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения в Виннице после перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины.

Проект реализуется в рамках индустриального парка "Винтер Спорт" в городе Винница. Строительство завода стоимостью почти $90 млн планируется завершить в конце 2022 года, а ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться уже во втором квартале 2023 года.

Индустриальный парк "Винтер Спорт" размещается на участке в около 250 тыс. кв. м, из них на 42 тыс. будут расположены производственные и административные здания.

Ожидается, что в результате реализации проекта в Украине будет налажено производство лыж (500 тыс. единиц в год), лыжных ботинок (650 тыс. ед.) и лыжных креплений (1,3 млн).

Как сообщалось, осенью 2020 года стало известно, что австрийская компания HEAD отложила старт строительства завода по производству снаряжения для зимних видов спорта на территории индустриального парка (ИП) "Винтер Спорт" в Виннице на 2021 год.

Напомним, весной 2019 года ООО "Хэд Винница", "дочка" австрийской HEAD International Holding GmbH, выкупила на земельном аукционе участок площадью 25 га на территории Винницкого индустриального парка для строительства завода.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "ХЭД Винница" с уставным капиталом 10 тыс. грн зарегистрировано в октябре 2018 года, 100% принадлежит компании "ХЭД Украина", а конечными бенефициарами указаны три физлица-нерезидента.

Head International Holding GmbH производит спортоборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производственные мощности компании расположены в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Также компания Head является спонсором Федерации плавания Украины.