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Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует отмену временного запрета на экспорт необработанных лесоматериалов.
Об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства проекте Закона "О внесении изменений в Закон Украины" Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов", передают Українські Новини.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что запрет экспорта лесоматериалов должен касаться только тех редких пород деревьев, которые внесены в Красную книгу Украины.
При этом предлагается исключить положение о временном запрете экспорта лесоматериалов необработанных и и ограничения внутреннего потребления отечественных лесоматериалов необработанных.
Также законопроектом предлагается дополнить перечень изделий из древесины, требующих подтверждения их происхождения.
В частности, с целью предотвращения экспорта отдельных изделий из древесины, полученных из незаконно заготовленной древесины, предлагается дополнить такими товарными позициями как уголь древесный; шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей; лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои, строганые или нестроганые, толщиной более 6 мм; листы облицовки; ящики, упаковочные корзины, бочки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия перечень лесоматериалов и изделий из древесины, перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых осуществляется с обязательным предоставлением таможенным органам сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов для осуществления экспортных операций.
Кроме того, законопроектом предлагается усовершенствовать положения в части урегулирования порядка подтверждения происхождения лесоматериалов и отдельных изделий из древесины при их реализации за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта и урегулировать вопрос об осуществлении мониторинга внутреннего потребления лесоматериалов необработанных.
Согласно пояснительной записке, проект закона разработан с целью обеспечения выполнения украинской стороной обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и добросовестного исполнение постановления Арбитражной группы в споре по Соглашению об ассоциации в связи с временным запретом экспорта лесоматериалов в необработанном виде.
В соответствии со статьей 305 Соглашения об ассоциации, Европейская сторона 15 января 2019 года инициировала процедуру разрешения спора в связи с ведением Украины временного запрета экспорта лесоматериалов в необработанном виде.
В частности, ЕС обжаловал введенный в 2005 году запрет вывоза за пределы таможенной территории Украины лесоматериалов и пиломатериалов ценных и редких пород деревьев (акация, берека, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, ясень, можжевельник), а также введенный в 2015 году временно, сроком на 10 лет, запрещает вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта лесоматериалов необработанных (код 4403 УКТВЭД): древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.
В пояснительной записке говорится, что 11 декабря 2020 года Арбитражная группа направила сторонам окончательное решение в споре.
"Согласно приведенным в постановлении выводам, ограничение экспорта лесоматериалов в необработанном виде 2005 года приняты Украине добросовестно и в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Всемирной торговой организации и Соглашения об ассоциации. В то же время, Арбитражной группой высказано предостережение, что цели сохранения "ценных и редких" пород деревьев, на которые Украина ссылалась как оправдание установленного ограничения экспорта 2005 года, были бы более эффективным, если бы все десять пород деревьев, охваченных запретом, были занесены в Красную книгу Украины. При этом временное ограничение экспорта лесоматериалов в необработанном виде 2015 признано нарушающим статью 35 Соглашения об ассоциации", - говорится в документе.
Учитывая изложенное, Арбитражная группа рекомендовала Украине принять меры, необходимые для добросовестного выполнения постановления в части временного ограничения экспорта лесоматериалов в необработанном виде 2015 года.
Как сообщали Українські Новини, в феврале Европарламент призвал Украину соблюдать решения Арбитражной комиссии по делу леса-кругляка.
В декабре 2020 арбитраж признал право Украины ограничивать экспорт необработанной древесины при определенных обстоятельствах, при этом арбитры признали, что введенный в 2015 году запрет должен быть откорректирован.
Ранее совет ассоциации "Украина - Европейский Союз" выступил за отмену Украиной моратория на экспорт необработанной древесины.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, которым временно, сроком на 10 лет, запрещается экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.
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