Кабмин запретил временный льготный ввоз грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации

Кабинет министров Украины запретил ввоз ряда грузовых железнодорожных вагонов с истекшим сроком эксплуатации в режиме временного ввоза с условным частичным освобождением от уплаты таможенных платежей.

Соответствующее постановление "Об утверждении перечня товаров, которые не могут быть помещены в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами при условии окончания срока их эксплуатации" одобрило правительство в среду.

Согласно перечню, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в числе несамоходных вагонов, временный ввоз которых запрещен, – вагоны-цистерны (код ЭГРПОУ 8606 10), саморазгружающиеся вагоны (8606 30), крытые и закрывающиеся вагоны (8606 91 80), открытые вагоны со стационарными бортами выше 60 см (8606 92) и другие несамоходные вагоны (8606 99).

Согласно документу, он вступает в силу с момента опубликования, за исключением вагонов-цистерн, а также других несамоходных вагонов, ввоз которых запрещен с 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что реализация указанной инициативы будет способствовать обновлению инфраструктуры и подвижного состава украинских железных дорог. По оценке авторов документа, запрет временного ввоза вагонов с истекшим сроком эксплуатации - один из механизмов стимулирования спроса на отечественные вагоны.

Ранее украинские вагоностроители настаивали на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза. Против этого выступали грузоотправители.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Аурум Групп" Андрей Жарий, принятие такого постановления - это важный, но не основной шаг на пути "защиты внутренних вагоновладельцев и производителей вагонов и сокращению оттока валюты в страну-агрессор".

По его словам, среди вагонов, въезжающих в Украину из России (основной игрок с общим рабочим парком вагонов в восемь раз большим, чем в Украине), - вагоны с истекшим сроком эксплуатации. Их минимальное количество (несколько тысяч штук ежегодно), так как эксплуатация таких вагонов в РФ запрещена.

"Таким образом, существенного снижения въезда в Украину вагонов по временному ввозу данное постановление не обеспечит, а значит, российские вагоны и далее продолжат отбирать хлеб у украинских вагоновладельцев, в первую очередь - у "Укрзализныци", а также и далее будут негативно влиять на объемы внутреннего производства", - отмечает Жарий.

При этом он добавил, что в России, Казахстане и Беларуси - ключевых странах, с которыми Украина осуществляет железнодорожное сообщение, давно запрещено курсирование вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Таким образом, уже много лет ни один такой украинский вагон (коих большая часть эксплуатируется в Украине) не мог перевозить груз на территории этих стран.

"Тем не менее, есть надежда, что за данным решением последуют более серьезные - а именно, ограничить ввоз всех типов и возрастов вагонов за исключением осуществления импортно-экспортных операций и транзита", - резюмирует гендиректор "Аурум Групп".

Как сообщалось, первоначальный текст постановления, обнародованный Минэкономики в конце 2020 года для ознакомления, предусматривал запрет временного ввоза в Украину грузовых вагонов без уточнения об истекшем сроке эксплуатации.