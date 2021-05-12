Финансовые новости
- |
- 12.05.21
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Каждая одиннадцатая компания нарушает карантинные требования - Госпотребслужба
08:21 12.05.2021 |
Территориальные органы Госпродпотребслужбы с 3 по 9 мая 2021 года проверили 28,83 тыс. субъектов хозяйствования: на каждом 11-м из них установлены нарушения по соблюдению требований адаптивного карантина.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
«За период с 03.05.2021 по 09.05.2021 территориальными органами Госпродпотребслужбы осуществлены 28,834 тыс. мероприятий надзора, нарушения установлены на 2,449 тыс. объектов (8%), то есть на каждом одиннадцатом проверенном объекте. К нарушителям применялись соответствующие меры реагирования, в том числе предоставлены 2,89 тыс. предписаний (предложений), составлены 602 протокола, в 670 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 299 случаях проинформированы органы Национальной полиции», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе проверены11,99 тыс. объектов торговли продовольственными товарами. Нарушения относительно несоблюдения предпринимателями противоэпидемических мероприятий установлены на 1,33 тыс. объектов (11%). За несоблюдение требований противоэпидемических мероприятий предоставлены 1,349 тыс. предписаний, составлен 361 протокол об административном нарушении, в 290 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 128 случаях проинформированы органы Национальной полиции.
Также проверены 8,65 тыс. объектов торговли непродовольственными товарами, нарушения установлены на 646-ти (7%). По результатам проверок составлены 112 протоколов, предоставлены 705 предписаний, в 196 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 86 случаях проинформированы правоохранительные органы.
Из 3524 проверенных заведений общественного питания в 327-ми (9%) установлены нарушения. Предоставлены 345 предписаний (рекомендаций), составлен 91 протокол, в 80 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 44 случаях проинформированы органы Национальной полиции.
Из 688 парикмахерских и салонов красоты в 59-ти (9%) объектах выявлены нарушения санитарных требований. К нарушителям применялись соответствующие мероприятия, в частности предоставлены 63 предписания, составлены 18 протоколов, в 16 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 3 случаях проинформированы органы Национальной полиции.
Из 3,30 тыс. других объектов надзора (агропромышленные рынки, аптеки, ТРЦ, развлекательные заведения, объекты водоснабжения, транспорт и т.д.) на 335-ти установлены нарушения (10%), то есть на каждом десятом объекте. Применены мероприятия: предоставлены 327 предписаний (рекомендации), составлены 70 протоколов, в 60 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 35 случаях проинформированы органы Национальной полиции.
Специалисты Госпродпотребслужбы также привлекаются к осуществлению медико-санитарного контроля (осмотра) в пунктах пропуска через государственную границу, в частности осмотрены 1065 транспортных средств, 852 груза и другие товары и предметы. Кроме того, по клинико-эпидемиологическим показаниям специалистами Госпродпотребслужбы осмотрены 6815 членов экипажей (бригад) и пассажиров.
Также принимаются соответствующие превентивные мероприятия, в частности предоставляются предупреждения субъектам хозяйствования относительно недопущения в дальнейшем нарушения карантинных требований и необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Как сообщалось, с 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина. По состоянию на 9 мая 2021 года ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности. Госпродпотребслужба совместно с органами власти и местного самоуправления продолжает осуществлять проверки соблюдения установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина на объектах надзора, в частности относительно соблюдения режима ношения защитных масок, социальной дистанции и осуществления определенных мероприятий дезинфекции в заведениях общественного питания, на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынках, парикмахерских и салонах красоты, физической культуры и спорта, в дошкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования и высшего и среднего образования, общежитиях образовательных учреждений и т.п.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар резко обвалился на межбанке из-за медленного восстановления рынка после майских выходных, но может снова подорожать
|Провалы Банковой и российские планы. О чем забыл рассказать Зеленский на форуме «Безопасность страны»
|Подмандатные территории. Зачем Путин объявил набор боевиков в Госдуму
|Генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку, СБУ устанавливает местонахождение Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году – МЭА
|Глава налогового комитета выступает за отмену решения о снижении льготной ставки НДС для некоторых видов агропродукции
|Розничные сети АЗС 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,10–1,2 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.05.21
|Ассоциация городов Украины призвала Кабмин возместить долги за проезд льготников в транспорте
|Фонд госимущества просит суд вернуть в госсобственность трубопровод окружения Медведчука
Это интересно
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты
|Японские учёные придумали аккумулятор, способный проработать 5 лет почти без потери ёмкости
|Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте
|Ferrari рассекретила два суперкара с мощнейшим V12
|Google внедряет «будущее без паролей» для пользователей без разрешения
|Citroen выпустил крошечный электрический фургон
|Вышел первый рейтинг самых мощных флагманов с новым AnTuTu V9