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Дефицит Пенсионного фонда достиг 7,6 миллиарда
13:56 11.05.2021 |
Дефицит Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Так, доходы за указанный период составили 159,6 млрд грн, а расходы - 167,2 млрд грн.
Из общего дохода 56,1 млрд грн составили средства государственного бюджета, 103,5 млрд грн - собственные доходы фонда, в том числе 9,6 млрд грн, полученные из госбюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса.
Также отмечается, что за апрель общие доходы ПФУ составили 42,9 млрд грн, расходы - 43,1 млрд грн.
Ранее сообщалось, что на финансирование майских пенсий предусмотрено 15,9 млрд грн.
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