Рост цен промпроизводителей в Украине в апреле замедлился до 1,2% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля 2021 года цены в промышленности выросли на 27,8%, по итогам марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.
За четыре месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 24,6%.
Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в апреле к марту 2021 года выросли на 0,6%, при поставках за пределы страны - на 3,3%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 3,8%, рост цен в добыче металлических руд составил 9,8%, тогда как в добыче сырой нефти и природного газа, продукция подешевела на 1,9%, каменного угля также подешевела на 1,8%.
Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 4,3%, химических веществ и химической продукции – на 4,1%, в металлургии – на 3,8%, производстве товаров промежуточного потребления – на 4,3%, производстве машин и оборудования, изделий из дерева – на 3,1%, товаров длительного пользования – на 2,2%, в перерабатывающей промышленности – на 2,1%.
Снижение цен зафиксировано в поставках электроэнергии, газа, пара – на 2,8%, производстве энергии - на 1,9%,
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 г.¹ к марту 2021 г., %
|Всего в апреле 2021-к марту 2021
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|101.2
|100.6
|103.3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.8
|103.8
|103.8
|Добыча каменного угля
|99.7
|99.7
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|98.1
|98.1
|-
|Добыча металлических руд
|109.8
|119.4
|103.9
|Перерабатывающая промышленность
|102.1
|101.6
|103.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.6
|100.5
|101.0
|производство мяса и мясных продуктов
|102.8
|102.9
|98.6
|производство молочных продуктов
|101.1
|101.3
|99.4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|102.0
|101.9
|103.9
|производство сахара
|101.8
|101.9
|к/c
|производство напитков
|100.9
|100.9
|99.1
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.7
|100.7
|100.7
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103.1
|103.2
|102.9
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|104.3
|103.7
|110.0
|Производство химических веществ и химической продукции
|104.1
|101.9
|108.0
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.4
|100.4
|100.6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101.6
|101.7
|100.9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|103.8
|102.5
|105.2
|Машиностроение
|101.6
|101.8
|101.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.5
|100.5
|100.5
|Производство электрооборудования
|102.3
|102.8
|100.2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|103.1
|104.4
|99.9
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.2
|98.9
|102.1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|97.2
|97.2
|-
|Товары промежуточного потребления
|104.3
|104.1
|104.6
|Инвестиционные товары
|101.8
|102.0
|101.1
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.8
|100.7
|101.0
|Потребительские товары длительного пользования
|102.2
|102.6
|101.6
|Энергия
|98.1
|98.0
|110.0
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 года¹ к апрелю 2020 г., %
|Всего в апреле 2021-к апрелю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|127.8
|121.8
|152.6
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|200.6
|202.4
|189.8
|Добыча каменного угля
|114.3
|114.3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|205.9
|205.9
|-
|Добыча металлических руд
|251.2
|324.6
|199.4
|Перерабатывающая промышленность
|128.0
|121.3
|145.7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|128.4
|120.8
|154.7
|производство мяса и мясных продуктов
|112.0
|112.3
|100.5
|производство молочных продуктов
|108.3
|107.8
|113.3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|116.4
|116.9
|111.8
|производство сахара
|168.9
|172.1
|к/c
|производство напитков
|105.5
|105.7
|104.9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.4
|101.4
|106.6
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|114.0
|114.5
|113.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|179.3
|180.5
|162.2
|Производство химических веществ и химической продукции
|152.5
|127.7
|212.6
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|112.2
|112.9
|107.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|106.1
|106.0
|107.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|146.8
|136.6
|158.1
|Машиностроение
|104.7
|104.7
|105.2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.3
|103.0
|100.3
|Производство электрооборудования
|110.2
|110.4
|108.3
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|108.3
|109.0
|106.2
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.0
|98.1
|103.9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|98.9
|98.9
|-
|Товары промежуточного потребления
|149.4
|141.3
|161.8
|Инвестиционные товары
|106.6
|107.4
|104.9
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|124.5
|117.4
|151.9
|Потребительские товары длительного пользования
|116.1
|116.7
|114.8
|Энергия
|116.1
|115.5
|162.2
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-апреле 2021 года¹ к январю-апрелю 2020 г., %
|Всего в январе-апреле 2021-к январю-апрелю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|124.6
|118.6
|150.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|172.3
|162.9
|194.0
|Добыча каменного угля
|110.3
|110.3
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|154.2
|154.2
|-
|Добыча металлических руд
|220.7
|237.9
|204.3
|Перерабатывающая промышленность
|124.7
|117.9
|143.1
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|128.1
|120.7
|154.3
|производство мяса и мясных продуктов
|108.6
|108.6
|107.9
|производство молочных продуктов
|108.1
|107.0
|118.0
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|114.1
|114.2
|113.5
|производство сахара
|168.9
|172.8
|к/c
|производство напитков
|104.4
|104.4
|107.3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.4
|101.2
|107.3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|112.0
|111.0
|114.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|140.2
|140.9
|132.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|140.6
|121.4
|187.6
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|111.7
|112.3
|106.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|105.3
|104.6
|111.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|143.4
|133.7
|153.7
|Машиностроение
|103.6
|102.7
|106.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.5
|103.2
|100.2
|Производство электрооборудования
|108.5
|108.5
|108.2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|105.5
|104.9
|106.6
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.1
|97.7
|105.9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|104.0
|104.0
|-
|Товары промежуточного потребления
|142.7
|132.1
|159.4
|Инвестиционные товары
|104.8
|104.7
|106.3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|124.1
|117.3
|151.1
|Потребительские товары длительного пользования
|114.3
|114.7
|113.6
|Энергия
|114.4
|114.1
|132.8
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" касаемо конфиденциальности статистической информации.