Рост цен промпроизводителей в Украине в апреле замедлился до 1,2% – Госстат

Цены в промышленности Украины в апреле 2021 выросли на 1,2%, тогда как в марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля 2021 года цены в промышленности выросли на 27,8%, по итогам марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.

За четыре месяца 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 24,6%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в апреле к марту 2021 года выросли на 0,6%, при поставках за пределы страны - на 3,3%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 3,8%, рост цен в добыче металлических руд составил 9,8%, тогда как в добыче сырой нефти и природного газа, продукция подешевела на 1,9%, каменного угля также подешевела на 1,8%.

Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки на 4,3%, химических веществ и химической продукции – на 4,1%, в металлургии – на 3,8%, производстве товаров промежуточного потребления – на 4,3%, производстве машин и оборудования, изделий из дерева – на 3,1%, товаров длительного пользования – на 2,2%, в перерабатывающей промышленности – на 2,1%.

Снижение цен зафиксировано в поставках электроэнергии, газа, пара – на 2,8%, производстве энергии - на 1,9%,

Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 г.¹ к марту 2021 г., %

Всего в апреле 2021-к марту 2021 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 101.2 100.6 103.3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.8 103.8 103.8 Добыча каменного угля 99.7 99.7 - Добыча сырой нефти и природного газа 98.1 98.1 - Добыча металлических руд 109.8 119.4 103.9 Перерабатывающая промышленность 102.1 101.6 103.2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.6 100.5 101.0 производство мяса и мясных продуктов 102.8 102.9 98.6 производство молочных продуктов 101.1 101.3 99.4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 102.0 101.9 103.9 производство сахара 101.8 101.9 к/c производство напитков 100.9 100.9 99.1 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.7 100.7 100.7 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 103.1 103.2 102.9 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 104.3 103.7 110.0 Производство химических веществ и химической продукции 104.1 101.9 108.0 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.4 100.4 100.6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101.6 101.7 100.9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 103.8 102.5 105.2 Машиностроение 101.6 101.8 101.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.5 100.5 100.5 Производство электрооборудования 102.3 102.8 100.2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 103.1 104.4 99.9 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.2 98.9 102.1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 97.2 97.2 - Товары промежуточного потребления 104.3 104.1 104.6 Инвестиционные товары 101.8 102.0 101.1 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.8 100.7 101.0 Потребительские товары длительного пользования 102.2 102.6 101.6 Энергия 98.1 98.0 110.0

Данные: Госстат

Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2021 года¹ к апрелю 2020 г., %

Всего в апреле 2021-к апрелю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 127.8 121.8 152.6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 200.6 202.4 189.8 Добыча каменного угля 114.3 114.3 - Добыча сырой нефти и природного газа 205.9 205.9 - Добыча металлических руд 251.2 324.6 199.4 Перерабатывающая промышленность 128.0 121.3 145.7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 128.4 120.8 154.7 производство мяса и мясных продуктов 112.0 112.3 100.5 производство молочных продуктов 108.3 107.8 113.3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 116.4 116.9 111.8 производство сахара 168.9 172.1 к/c производство напитков 105.5 105.7 104.9 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.4 101.4 106.6 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 114.0 114.5 113.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 179.3 180.5 162.2 Производство химических веществ и химической продукции 152.5 127.7 212.6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 112.2 112.9 107.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 106.1 106.0 107.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 146.8 136.6 158.1 Машиностроение 104.7 104.7 105.2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.3 103.0 100.3 Производство электрооборудования 110.2 110.4 108.3 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 108.3 109.0 106.2 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.0 98.1 103.9 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 98.9 98.9 - Товары промежуточного потребления 149.4 141.3 161.8 Инвестиционные товары 106.6 107.4 104.9 Потребительские товары краткосрочного пользования 124.5 117.4 151.9 Потребительские товары длительного пользования 116.1 116.7 114.8 Энергия 116.1 115.5 162.2

Данные: Госстат

Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-апреле 2021 года¹ к январю-апрелю 2020 г., %

Всего в январе-апреле 2021-к январю-апрелю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 124.6 118.6 150.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 172.3 162.9 194.0 Добыча каменного угля 110.3 110.3 - Добыча сырой нефти и природного газа 154.2 154.2 - Добыча металлических руд 220.7 237.9 204.3 Перерабатывающая промышленность 124.7 117.9 143.1 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 128.1 120.7 154.3 производство мяса и мясных продуктов 108.6 108.6 107.9 производство молочных продуктов 108.1 107.0 118.0 производство хлеба и хлебобулочных изделий 114.1 114.2 113.5 производство сахара 168.9 172.8 к/c производство напитков 104.4 104.4 107.3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.4 101.2 107.3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 112.0 111.0 114.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 140.2 140.9 132.8 Производство химических веществ и химической продукции 140.6 121.4 187.6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 111.7 112.3 106.7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 105.3 104.6 111.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 143.4 133.7 153.7 Машиностроение 103.6 102.7 106.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.5 103.2 100.2 Производство электрооборудования 108.5 108.5 108.2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 105.5 104.9 106.6 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.1 97.7 105.9 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104.0 104.0 - Товары промежуточного потребления 142.7 132.1 159.4 Инвестиционные товары 104.8 104.7 106.3 Потребительские товары краткосрочного пользования 124.1 117.3 151.1 Потребительские товары длительного пользования 114.3 114.7 113.6 Энергия 114.4 114.1 132.8

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" касаемо конфиденциальности статистической информации.