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Регистрации подержанных иномарок в Украине за 4 мес. сохраняют 4-кратное превышение рынка новых авто
18:31 07.05.2021 |
Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в январе-апреле 2021 года составили 126,5 тыс. ед., что вчетверо больше продаж новых легковых авто за этот период, сообщил "Укравтопром".
При этом в апреле впервые зарегистрировано 38,8 тыс. импортированных авто с пробегом, что на 11% больше, чем в марте текущего года (в апреле прошлого года сервисные центры МВД в условиях карантина не регистрировали б/у-шные авто).
Причем в апреле машины с пробегом охватили более 79,5% первичного рынка легковых авто (в марте - 79%).
Наиболее популярной моделью среди растаможенного секонд-хенда стал Renault Megane - 2370 регистраций, второй результат у Volkswagen Golf с 2015 зарегистрированных машин, на третьем месте Volkswagen Passat - 1986 ед. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели стали 1845 украинцев, а замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1508 авто.
Как сообщалось, в 2020 году в Украине зарегистрировано 353,4 тыс. ед. подержанных легковых иномарок - в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).
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