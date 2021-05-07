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Смена главы «Нафтогаза» в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины - госсекретарь США
17:09 07.05.2021 |
Недавняя смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета компании потенциально может принести вред международному имиджу Украины, считает госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Энергореформа.
"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", - сказал он в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV.
Как сообщала Энергореформа, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.
Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.
В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев в свою очередь указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.
США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.
Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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