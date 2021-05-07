Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам апреля 2021 года замедлился в годовом измерении до 8,4% с 8,5% по итогам марта.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в апреле инфляция снизилась до 0,7% с 1,7% в марте, 1% - в феврале и 1,3% – в январе.

Помимо этого, Госстат в апреле-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7%, что также ниже показателя предыдущего месяца (1,6%).

В целом за первых четыре месяца этого года инфляция в Украине составила 4,8%, базовая – 3,1%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,2%. Больше всего (на 10%) подорожало подсолнечное масло. На 5,0-1,0% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время на 1,3-0,5% подешевели овощи, фрукты, яйца, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 2,3%.

Цены на транспорт возросли на 0,6%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел - на 0,8%.

Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.



Потребительские цены в апреле 2021г, %:

апрель 2021 к марту 2021 апрель 2021 к декабрю 2020 апрель 2021 к апрелю 2020 январь-апрель 2021 к январю-апрелю 2020 Индекс потребительских цен 0.7 4.8 8.4 7.6 Продукты питания и безалкогольные напитки 1.2 7.0 9.4 8.5 Продукты питания 1.2 7.3 9.9 9.1 Хлеб та хлебопродукты 1.6 7.5 13.2 12.5 Хлеб 1.3 8.2 15.9 13.0 Макаронные изделия 1.0 4.1 7.3 7.9 Мясо и мясопродукты 1.3 4.9 6.6 4.4 Рыба та рыбопродукты 0.5 3.5 6.3 5.9 Молоко -0.5 1.0 4.8 4.5 Сыр и мягкий сыр (творог) 0.8 3.0 6.7 5.6 Яйца -0.6 13.8 90.0 81.5 Масло сливочное 0.6 3.7 6.4 5.2 Масло подсолнечное 10.0 33.6 62.9 43.1 Фрукты -1.0 6.6 0.5 10.4 Овощи -1.3 14.1 -12.0 -9.7 Сахар 5.0 20.3 65.0 61.6 Безалкогольные напитки 0.9 1.6 3.2 2.5 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.9 4.0 9.7 9.7 Одежда и обувь 0.9 5.3 -4.6 -5.1 Одежда 0.7 5.5 -4.6 -5.1 Обувь 1.1 5.2 -4.7 -5.1 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.4 4.5 26.5 21.3 Содержание и ремонт жилья 1.1 2.8 5.6 4.4 Водоснабжение 0.0 11.0 11.5 16.6 Канализация 0.0 17.5 18.7 23.6 Содержание домов и придомовых территорий 0.0 1.8 2.4 2.9 Электроэнергия 0.0 36.6 36.6 36.6 Природный газ 2.3 -8.8 89.9 55.3 Горячая вода, отопление -1.5 1.3 14.8 8.4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.2 1.2 1.8 1.5 Здравоохранение 0.9 2.5 6.2 7.5 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0.9 1.9 5.3 7.4 Амбулаторные услуги 0.7 4.1 9.7 9.3 Транспорт 0.6 5.1 9.2 6.7 Топливо и масла 0.8 17.0 24.3 8.6 Транспортные услуги 1.3 3.3 4.5 3.5 Пассажирский железнодорожный транспорт 2.6 7.6 6.1 5.5 Пассажирский автодорожный транспорт 1.4 4.1 5.2 3.3 Связь 0.1 1.3 3.7 3.9 Отдых и культура 0.1 2.0 2.6 1.8 Образование 0.3 2.4 14.5 14.1 Рестораны та гостиницы 0.6 2.6 5.0 4.1 Разные товары и услуги -3.2 -1.6 5.8 5.7

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат