Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в апреле инфляция снизилась до 0,7% с 1,7% в марте, 1% - в феврале и 1,3% – в январе.
Помимо этого, Госстат в апреле-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7%, что также ниже показателя предыдущего месяца (1,6%).
В целом за первых четыре месяца этого года инфляция в Украине составила 4,8%, базовая – 3,1%.
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,2%. Больше всего (на 10%) подорожало подсолнечное масло. На 5,0-1,0% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время на 1,3-0,5% подешевели овощи, фрукты, яйца, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 2,3%.
Цены на транспорт возросли на 0,6%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел - на 0,8%.
Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.
Потребительские цены в апреле 2021г, %:
|апрель 2021 к марту 2021
|апрель 2021 к декабрю 2020
|апрель 2021 к апрелю 2020
|январь-апрель 2021 к январю-апрелю 2020
|Индекс потребительских цен
|0.7
|4.8
|8.4
|7.6
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1.2
|7.0
|9.4
|8.5
|Продукты питания
|1.2
|7.3
|9.9
|9.1
|Хлеб та хлебопродукты
|1.6
|7.5
|13.2
|12.5
|Хлеб
|1.3
|8.2
|15.9
|13.0
|Макаронные изделия
|1.0
|4.1
|7.3
|7.9
|Мясо и мясопродукты
|1.3
|4.9
|6.6
|4.4
|Рыба та рыбопродукты
|0.5
|3.5
|6.3
|5.9
|Молоко
|-0.5
|1.0
|4.8
|4.5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0.8
|3.0
|6.7
|5.6
|Яйца
|-0.6
|13.8
|90.0
|81.5
|Масло сливочное
|0.6
|3.7
|6.4
|5.2
|Масло подсолнечное
|10.0
|33.6
|62.9
|43.1
|Фрукты
|-1.0
|6.6
|0.5
|10.4
|Овощи
|-1.3
|14.1
|-12.0
|-9.7
|Сахар
|5.0
|20.3
|65.0
|61.6
|Безалкогольные напитки
|0.9
|1.6
|3.2
|2.5
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.9
|4.0
|9.7
|9.7
|Одежда и обувь
|0.9
|5.3
|-4.6
|-5.1
|Одежда
|0.7
|5.5
|-4.6
|-5.1
|Обувь
|1.1
|5.2
|-4.7
|-5.1
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.4
|4.5
|26.5
|21.3
|Содержание и ремонт жилья
|1.1
|2.8
|5.6
|4.4
|Водоснабжение
|0.0
|11.0
|11.5
|16.6
|Канализация
|0.0
|17.5
|18.7
|23.6
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.0
|1.8
|2.4
|2.9
|Электроэнергия
|0.0
|36.6
|36.6
|36.6
|Природный газ
|2.3
|-8.8
|89.9
|55.3
|Горячая вода, отопление
|-1.5
|1.3
|14.8
|8.4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.2
|1.2
|1.8
|1.5
|Здравоохранение
|0.9
|2.5
|6.2
|7.5
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0.9
|1.9
|5.3
|7.4
|Амбулаторные услуги
|0.7
|4.1
|9.7
|9.3
|Транспорт
|0.6
|5.1
|9.2
|6.7
|Топливо и масла
|0.8
|17.0
|24.3
|8.6
|Транспортные услуги
|1.3
|3.3
|4.5
|3.5
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|2.6
|7.6
|6.1
|5.5
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1.4
|4.1
|5.2
|3.3
|Связь
|0.1
|1.3
|3.7
|3.9
|Отдых и культура
|0.1
|2.0
|2.6
|1.8
|Образование
|0.3
|2.4
|14.5
|14.1
|Рестораны та гостиницы
|0.6
|2.6
|5.0
|4.1
|Разные товары и услуги
|-3.2
|-1.6
|5.8
|5.7
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат