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Наемным работникам и ФЛП в «красных» зонах выплатили ₴600 миллионов госпомощи
08:37 07.05.2021 |
На выплату государственной помощи 75 тыс. наемных работников и предпринимателей, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантинных ограничений в красных зонах, по состоянию на 6 мая направлено 600 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщила пресс-служба Минэкономики.
По его словам, 380 млн грн из общей суммы были выделены на помощь наемным работникам, а 220 млн грн - ФЛП.
"Сейчас большинство регионов выходит из жестких карантинных ограничений. Однако получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения правил красной зоны в регионе, где ФЛП или наемный работник осуществляют деятельность. Если этот регион был отнесен к красной зоне в течение февраля-марта, необходимо обратиться за помощью через портал или приложение "Дія"до 19 мая. На сегодняшний день уже есть более 320 тыс. таких заявок", - прокомментировал министр.
Он добавил, что программа государственной поддержки предпринимателей и наемных работников будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в красную зону.
Как сообщал Укринформ, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания региона, в котором они работают, в красной зоне, с 19 апреля 2021 года могут подавать заявления на получение помощи от государства в сумме 8 тыс. грн.
Гарантированные 8 тыс. грн могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если: основной КВЭД на последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения красной зоны; организация, в которой работает работник, начислила за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала; средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц; наемный работник не работает по совместительству.
ФЛП имеют право на получение 8 тыс. грн помощи, если: основной КВЭД на последний день предыдущего месяца отнесен к тем, к которым применяются ограничения красной зоны; зарегистрированы более 3 месяцев; уплатили ЕСВ не менее чем за 6 месяцев в 2020 году; предпринимательская деятельность которых не приостановлена на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором введены дополнительные ограничительные
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