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В Фонде госимущества заявляют о росте конкуренции на аукционах
08:34 07.05.2021 |
В апреле 2021 года на каждый объект малой приватизации претендовали в среднем 4,57 предпринимателя, это более чем вдвое превышает показатель апреля 2019 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества в Фейсбуке.
В приватизационном ведомстве утверждают, что постепенный рост конкуренции на аукционах "является абсолютным показателем заинтересованности потенциальных инвесторов приватизацией".
Кроме того, стоимость объектов становится рыночной.
"Очередное подтверждение этому - увеличение на 752% стартовой цены объектов приватизации в ходе торгов. Отметим, что еще в 2019 году этот показатель составлял лишь 14%, что в 53 раза меньше, чем в этом году", - отметили в Фонде.
Всего, по данным ведомства, в течение прошлого месяца в онлайн-торгах приняли участие 233 человека. Это вдвое больше, чем в апреле 2020 года, и почти в 4 раза больше, чем в 2019-м.
Как сообщал Укринформ, почти 1 млрд гривень поступил в госбюджет от приватизации за первый квартал 2021 года. Вообще региональными отделениями Фонда госимущества за январь-март проведено 377 аукционов.
Верховная Рада 30 марта 2021 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543, который разблокирует большую приватизацию.
Фонд госимущества сможет привлечь в бюджет на прозрачных приватизационных аукционах в 2021 году 12 млрд грн. Первые аукционы большой приватизации состоятся уже летом, заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко, комментируя принятие закона Верховной Радой.
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