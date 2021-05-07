Миссия ЕС констатировала прогресс Украины на пути к «промышленному безвизу»

По результатам семи месяцев работы предварительная оценочная миссия Евросоюза представила заключительный отчет о готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения АСАА - так называемого "промышленного безвиза".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отчет представлен на собрании под председательством заместителя министра - Торгового представителя Украины Тараса Качки с участием экспертов предварительной оценочной миссии ЕС, представителей Европейской комиссии и Представительства Европейского Союза в Украине.

"Экспертная рабочая группа провела в общей сложности 18 онлайн-заседаний, по результатам которых предоставлен ряд рекомендаций. Речь идет о необходимости расширения перечня документов ЕС для оценки с целью заключения Соглашения ACAA, новом формате Таблиц соответствия законодательства Украины актам законодательства ЕС и усовершенствовании переводов. Вместе с тем, европейские эксперты отметили, что за последние 10 лет Украина достигла значительных результатов во внедрении актов законодательства ЕС в приоритетных секторах ", - прокомментировал Качка.

Речь идет, в частности, о соответствии актам законодательства ЕС горизонтального и вертикального законодательства Украины по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, рыночного надзора и защиты прав потребителей.

Европейская сторона, в свою очередь, отметила важность конструктивного и высокопрофессионального диалога с украинскими специалистами, который начался в октябре прошлого года в рамках работы предварительной оценочной миссии.

Также речь шла о воплощении проектов технической помощи в развитии инфраструктуры качества Украины. В ближайшее время состоятся дополнительные встречи для обсуждения дальнейших шагов по привлечению технической помощи, отметили в Минэкономики.