Финансовые новости
- |
- 07.05.21
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Миссия ЕС констатировала прогресс Украины на пути к «промышленному безвизу»
08:17 07.05.2021 |
По результатам семи месяцев работы предварительная оценочная миссия Евросоюза представила заключительный отчет о готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения АСАА - так называемого "промышленного безвиза".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отчет представлен на собрании под председательством заместителя министра - Торгового представителя Украины Тараса Качки с участием экспертов предварительной оценочной миссии ЕС, представителей Европейской комиссии и Представительства Европейского Союза в Украине.
"Экспертная рабочая группа провела в общей сложности 18 онлайн-заседаний, по результатам которых предоставлен ряд рекомендаций. Речь идет о необходимости расширения перечня документов ЕС для оценки с целью заключения Соглашения ACAA, новом формате Таблиц соответствия законодательства Украины актам законодательства ЕС и усовершенствовании переводов. Вместе с тем, европейские эксперты отметили, что за последние 10 лет Украина достигла значительных результатов во внедрении актов законодательства ЕС в приоритетных секторах ", - прокомментировал Качка.
Речь идет, в частности, о соответствии актам законодательства ЕС горизонтального и вертикального законодательства Украины по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации, рыночного надзора и защиты прав потребителей.
Европейская сторона, в свою очередь, отметила важность конструктивного и высокопрофессионального диалога с украинскими специалистами, который начался в октябре прошлого года в рамках работы предварительной оценочной миссии.
Также речь шла о воплощении проектов технической помощи в развитии инфраструктуры качества Украины. В ближайшее время состоятся дополнительные встречи для обсуждения дальнейших шагов по привлечению технической помощи, отметили в Минэкономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнальный визит. Что потребовал Блинкен от Зеленского
|Понять, чем дышит Зеленский: Как изменятся отношения Украины и США после визита Блинкена
|Пресс-операция. Почему Зеленский и Блинкен не захотели рассказывать о Джулиани и Нафтогазе
|Валютный рынок не очнулся после Пасхи. Курс доллара скатывается все ниже
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Наемным работникам и ФЛП в «красных» зонах выплатили ₴600 миллионов госпомощи
|В Фонде госимущества заявляют о росте конкуренции на аукционах
|Венецианская комиссия поддержала усиление ответственности за ложные декларации чиновников
|Миссия ЕС констатировала прогресс Украины на пути к «промышленному безвизу»
|Стоимость золота 6 мая превысила $1800 за унцию впервые с февраля
|МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша
|Посол ЕС надеется, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП
Это интересно
|Японские компании и госорганизации объединятся для разработки квантовых технологий
|Мошенники копируют голоса руководителей компаний для обмана жертв
|Развод на $130 миллиардов. Билл и Мелинда Гейтс расстаются после 27 лет брака
|К 2030 году количество электромобилей в мире достигнет 145 млн - МЭА
|Microsoft Store более чем в два раза уменьшил комиссию с продаж игр для ПК
|Honda представила новый Civic-седан
|Пять федеральных агентств США были взломаны через уязвимости в Pulse Connect Secure