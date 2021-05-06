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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

МВФ по-прежнему ожидает больше прогресса от Украины для выделения транша

17:57 06.05.2021 |

Экономика

 

Международный валютный фонд (МВФ) остается в состоянии переговоров с Украиной и ожидает больше прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

"Дискусси продолжаются", – констатировал представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг.

Он напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

Министр финансов Сергей Марченко ожидает поступление второго транша в сентябре этого года, а в правящей партии "Слуга народа" рассчитывают в мае принять все необходимые для этого законы.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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