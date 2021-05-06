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Устойчивость становится конкурентным преимуществом в индустрии гостеприимства – итоги форума АЛУР
14:48 06.05.2021 |
Потери мирового туристического бизнеса в 2020 году достигли 1 трлн долларов. Отрасль начнет активно восстанавливаться только с 2022 года. Основными конкурентными преимуществами отелей станут улучшенный сервис, не требующий значительных инвестиций, и вклад в развитие общества.
К такому выводу пришли участники форума, организованного Ассоциацией лидеров устойчивого развития (АЛУР) 29 апреля в Киеве. Отельеры, эксперты, представители государства, футурологи и журналисты собрались, чтобы обсудить тенденции развития туризма в пандемию, новые направлениях отельного бизнеса в Украине, законодательных изменениях и проектах в сфере устойчивого развития.
"АЛУР традиционно объединила бизнес, власть, общество и медиа для обсуждения ключевых проблем туристической отрасли. Мы затронули важные темы: клиентский сервис, изменения в ожиданиях туристов, взаимодействие отрасли и государства, возможности повышения эффективности бизнеса через проекты в сфере устойчивости: управление отходами, эффективное использование ресурсов, работа с персоналом. Отели играют важную роль в развитии мелкого и среднего предпринимательства. Закупка продуктов, товаров и услуг развивает экономику в регионах и создает рабочие места. Культура гостеприимства, которую формируют лидеры, поможет выйти на новый уровень развития отрасли и сделает нашу страну привлекательной для туристов", - отметила Елена Зубарева, глава Ассоциации лидеров устойчивого развития.
"Можно выделить 6 трендов, открывающих возможности для развития бизнеса. Во-первых, способность отелей и ресторанов дать персонализированный сервис - залог успеха. Во-вторых, технологизация потребует больше человечности от индустрии. Третье - все больше будут путешествовать в одиночку или группами по интересам. Четвертое - растет популярность крафтовых отелей и маршрутов. Пятое - совмещение работы и путешествия. Наконец, формируется спрос на оздоровительные и экотуры. Отель должен отойти от старой ресурсной экономики, а постоянно впечатлять, вовлекать, дарить позитивные эмоции в новой экономике впечатлений", - отметил Андрей Длигач, футуролог, соучредитель Board и Центр экономического обновления.
"В парламенте рассматривается проект изменений в закон "О туризме", предусматривающий создание единого туристического реестра. Это позволит создать прозрачные правила игры и повысить защищенность туристов. Сегодня в Украине, согласно статистики Госстата, работают 3 165 отелей. Из них имеют категорию только около 7%, в том числе 202 гостиницы от трех звезд и выше. Благодаря электронному реестру процедура категоризации будет максимально упрощена и полностью переведена в онлайн-режим", - отметила Ольга Рабийчук, начальник проектного отдела Государственного агентства развития туризма Украины. Она напомнила о мерах по поддержке туризма в период пандемии. Ставка НДС в отрасли снижена до 7%. Более 100 компаний получили более 75 млн грн грантов.
"Covid-19 заставляет адаптироваться отельный бизнес к новым реалиям. Фокус - на здоровье и активный образ жизни. Сегодняшний формат отдыха - это один-два дня в крупных туристических городах и 4-6 дней - за городом. Поэтому повышенное внимание необходимо уделять региональному сервису и инфраструктуре. В период пандемии особенно востребованными оказались отели, предоставляющие медицинские услуги. Такая тенденция сохранится. Советую инвестировать в развитие сервиса. Качественный сервис привлекает качественных туристов и выводит культуру туризма Украины на совершенно новый уровень", - подчеркнул Алексей Волошин, вице-президент Ассоциации отелей и курортов Украины.
"Под Киевом есть достаточно много ярких туристических мест, но там нет элементарных удобств: негде остановиться, попить кофе или просто помыть руки. Добраться туда можно только на внедорожнике. Нет единого портала с информацией о достопримечательностях страны. Сервис в отельной индустрии играет ключевое значение. Но, к сожалению, большинство отельеров сфокусированы на заработке, хотя их доход напрямую связан с сервисом", - подчеркнул Александр Чорний, директор школы отельного бизнеса Мишель.
В рамках мероприятия прошла церемония награждения отелей за проекты в сфере устойчивого развития. Награды получили:
- Сеть отелей Premier - за программу в сфере социальной ответственности Happy Word и популяризацию культуры истории регионов страны.
- Hilton Kyiv - за проекты в сфере устойчивого развития, а именно: переработка бумаги, управление отходами и социальная ответственность - в период пандемии отель не уволил ни одного сотрудника.
- Lisotel - за применение принципов циркулярной экономики и безотходного производства в своей деятельности.
Мероприятие проходило в смешанном формате -офлайн/офлайн с участием более 700 человек со всех регионов.
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