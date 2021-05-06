Финансовые новости
- |
- 06.05.21
- |
- 11:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине хотят повысить цены на алкоголь. Но не на весь
09:54 06.05.2021 |
В Минэкономики предлагают повысить цены на алкогольную продукцию. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 №957".
Документом предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий УКТВЭД.
В частности хотят поднять розничные цены на:
* водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;
* виски, ром и джин - на 5,9%;
* коньяк (бренди) - на 5,5%;
* винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками;
* сидр и перри;
* сброженные напитки, полученные исключительно в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% об "емких единиц (без добавления спирта);
* вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов - на 8,2-34,2%.
Отмечается, что розничные цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не меняются.
Кроме того, проектом постановления предлагается привести в соответствие с Налоговым кодексом описание товаров и их группировки по кодам согласно УКТВЭД.
Нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь в Украине ввели в сентябре 2018 года. Однако, как отмечается в пояснительной записке, с учетом цен на сырье, энергоносители и оплату труда их нужно откорректировать.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Валютный рынок не очнулся после Пасхи. Курс доллара скатывается все ниже
ТОП-НОВОСТИ
|Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП
|ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины
|«Дом», в котором будет жить Ринат: Для чего Ахметову новый политический проект
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине хотят повысить цены на алкоголь. Но не на весь
|Индекс стоимости фрахта Baltic Dry взлетел до максимума за 11 лет
|Нефтяные котировки умерено растут после разнонаправленных изменений накануне, Brent - $69,11 за баррель
|Общий фонд госбюджета Украины в апреле-2021 сведен с профицитом 4,2 млрд грн, дефицит за 4-мес.-2021 – 29,4 млрд грн – Минфин
|Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод в отношении законопроекта о ВСП
|Почти треть выручки «Укртрансгаза» от услуг хранения в 2020 году принесли нерезиденты – глава компании
Это интересно
|Пять федеральных агентств США были взломаны через уязвимости в Pulse Connect Secure
|Мем о «девочке-катастрофе» продали за 180 ETH
|Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
|Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade