В Украине хотят повысить цены на алкоголь. Но не на весь

В Минэкономики предлагают повысить цены на алкогольную продукцию. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 №957".

Документом предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий УКТВЭД.

В частности хотят поднять розничные цены на:

* водку и ликеро-водочные изделия - на 6,2%;

* виски, ром и джин - на 5,9%;

* коньяк (бренди) - на 5,5%;

* винодельческую продукцию (сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками;

* сидр и перри;

* сброженные напитки, полученные исключительно в результате естественного брожения фруктовых, ягодных и фруктово ягодных соков с содержанием спирта не более 8,5% об "емких единиц (без добавления спирта);

* вермуты, другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстрактов - на 8,2-34,2%.

Отмечается, что розничные цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не меняются.

Кроме того, проектом постановления предлагается привести в соответствие с Налоговым кодексом описание товаров и их группировки по кодам согласно УКТВЭД.

Нынешний размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь в Украине ввели в сентябре 2018 года. Однако, как отмечается в пояснительной записке, с учетом цен на сырье, энергоносители и оплату труда их нужно откорректировать.